Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

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Генеральный директор театра Олег Орищенко рассказал, что в момент ДТП артистка ехала с мужем в маршрутном такси из Борисполя в Харьков.Она недавно вернулась из отпуска в Италии. Орищенко не уточнил, как именно произошла авария. По его словам, Исакова получила множество травм.Ее госпитализировали в больницу города Полтавы, но врачи оказались бессильны."Ее жизнь оборвалась на 31-м году", — написал Орищенко в фейсбуке.