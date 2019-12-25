Украина возбудила дело из-за поезда, прибывшего из Петербурга в Крым

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"Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост", — сообщила пресс-служба украинского ведомства в Telegram-канале.Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, самому протяженному в России, состоялось 23 декабря. Владимир Путин лично проехал на поезде "Таврия" из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского состава на полуостров с Московского вокзала Северной столицы. Сегодня утром он пересек Керченский пролив и прибыл на конечную станцию в Севастополе.Накануне с Казанского вокзала выехал первый поезд из Москвы в Симферополь, прибытие ожидается в четверг, в 08:50 утра.Железнодорожное сообщение материковой России с Крымом через Украину было прервано в 2014 году. Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, благодаря вводу в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста снимутся все транспортные ограничения, а полуостров станет полноценным круглогодичным курортом. Кроме того, сами жители Крыма смогут добраться на поезде до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону. Весной и к началу туристического сезона 2020 года планируется открыть маршруты еще из нескольких регионов России.Ранее так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что власти обязательно отреагируют на запуск железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив. По мнению Киева, доступ на территорию Крыма за пределами пунктов пропуска "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка" нарушает украинское законодательство.В Москве, в свою очередь, неоднократно напоминали, что мост на полуостров построен абсолютно правомерно, поскольку Крым, согласно итогам референдума 2014 года, входит в состав России, поэтому заявления украинской стороны необоснованны.Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости