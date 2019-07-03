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Новости /  Общество /  Социум  

Учёные выяснили что будет, если проглотить Lego

3 июля 2019 21:37
89
Для эксперимента была выбрана голова от фигурок. По статистике, именно эту часть чаще всего проглатывают дети.
Всё ради науки! Учёные решили выяснить, что будет если проглотить мелкую деталь конструктора Lego.

Для эксперимента была выбрана голова от фигурок. По статистике, именно эту часть чаще всего проглатывают дети, передает iphones.ru.

В Lego знают об этом, именно поэтому в этой детальке есть сквозные дырки. Это для того, чтобы ребенок не задохнулся, если эта деталь застрянет в горле.

По итогам эксперимента было выяснено:

✔ Голова от фигурки Lego не причиняет вреда организму на пути из желудка к унитазу

✔ Деталь не переваривается и не растворяется под действием желудочного сока

✔ В среднем необходимо подождать 2 дня, чтобы деталька покинула тело естественным путём

 Один из испытуемых так и не обнаружил проглоченную деталь до сих пор, возможно она осталась в желудке навсегда.

В целом радует, что учёные занимаются такими полезными исследованиями. По крайней мере, теперь точно не нужно паниковать, если ребенок любого возраста случайно проглотит детальку Lego. 
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Комментарии



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