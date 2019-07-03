Учёные выяснили что будет, если проглотить Lego
3 июля 2019 21:37
89
Для эксперимента была выбрана голова от фигурок. По статистике, именно эту часть чаще всего проглатывают дети, передает iphones.ru.
В Lego знают об этом, именно поэтому в этой детальке есть сквозные дырки. Это для того, чтобы ребенок не задохнулся, если эта деталь застрянет в горле.
По итогам эксперимента было выяснено:
✔ Голова от фигурки Lego не причиняет вреда организму на пути из желудка к унитазу
✔ Деталь не переваривается и не растворяется под действием желудочного сока
✔ В среднем необходимо подождать 2 дня, чтобы деталька покинула тело естественным путём
Один из испытуемых так и не обнаружил проглоченную деталь до сих пор, возможно она осталась в желудке навсегда.
В целом радует, что учёные занимаются такими полезными исследованиями. По крайней мере, теперь точно не нужно паниковать, если ребенок любого возраста случайно проглотит детальку Lego.
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