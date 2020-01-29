Учёные выяснили, почему сейчас многим грустно

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Исследователи в рамках эксперимента опросили 78 человек. Их попросили надеть на себя специальные устройства для подогрева спины, однако далеко не всегда они были включены. У волонтёров спрашивали, насколько им комфортно, а затем задавали вопросы об их общении с родными и близкими. В частности, учёные поинтересовались, хотят ли респонденты в ближайшее время позвонить другу или любимому человеку.Как выяснилось, те, кому холоднее, изъявляли заметно большее желание пообщаться с человеком, который им не безразличен. И наоборот — повышение температуры делало людей более равнодушными и менее склонными к контактам. Отмечается, что температура окружающего воздуха во время этих интервью колебалась от +8 до +28 градусов по Цельсию — и это повлияло на результаты так же, как подогрев спины. По мнению психологов, эксперимент показал, что ощущение физического холода люди ассоциируют с холодом в душе.