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Новости /  Общество /  Социум  

Учёные призвали выдавать россиянам рыбий жир

21 октября 2019 09:11
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Они предупреждают, что недостаток содержащихся в нём веществ в организме может привести к развитию кожных и нейродегенеративных заболеваний, болезни Альцгеймера и даже рака.
Российские учёные заявили о пандемии дефицита омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в России и призвали вернуться к советской традиции выдачи рыбьего жира населению, передает life.ru. Соответствующее исследование было проведено учёными из РУДН, МГУ им. Ломоносова и двух частных клиник.

Врачи в течение четырёх лет наблюдали за уровнем омега-3 ПНЖК у 1361 пациента в возрасте от 0 до 91 года. Наиболее глубокий дефицит, ниже 4% при норме более 8%, был обнаружен у 17% детей.

— Мы выявили дефицит омега-3 ПНЖК у 75,4% пациентов, при этом наиболее тяжёлый дефицит — у детей и подростков в возрасте до 18 лет. Это говорит не только об ухудшении качества питания, но и об отсутствии медицинской культуры и знаний о необходимости восполнения дефицита омега-3 ПНЖК как среди пациентов, так и среди врачей, — объяснила один из авторов работы, доктор медицинских наук Светлана Калинченко в интервью МК.

По её словам, у почти 70% обследованных подростков появились метаболические и гипоксические нарушения на фоне дефицита омега-3 ПНЖК. Эти дети находятся в группе риска по возникновению в будущем различных заболеваний, в том числе бесплодия, прерывания беременности и пороков развития плода. Также учёные предупреждают, что недостаток указанных кислот может привести к развитию кожных и нейродегенеративных заболеваний, болезни Альцгеймера и даже рака.

Авторы исследования заявляют о необходимости проводить масштабную образовательно-просветительскую работу не только с врачами, но и с пациентами в отношении значимости дополнительного потребления рыбьего жира для профилактики множества заболеваний. В качестве первостепенной меры учёные предлагают вернуть практику раздачи добавки в российских детсадах. 



Фото:   pixabay
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