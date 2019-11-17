Учёные нашли неизвестный вирус в организме человека
17 ноября 2019 21:18
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Исследователи обнаружили в организме человека новый вирус, пишет life.ru со ссылкой на Phys.org. Сообщается, что его выявили при анализе крови и других биологических жидкостей пациентов. По данным учёных, эта разновидность вирусов относится к категории бактериофагов. Это значит, что они охотятся на бактерии. В частности, на кишечную палочку Escherichia coli.
Отметим, что некоторое количество этих бактерий есть в кишечнике любого человека, и это не опасно, даже полезно — они подавляют размножение болезнетворных бактерий и вырабатывают витамин К. Но если E. coli становится слишком много, они сами становятся причиной болезни, особенно часто такое встречается в клиниках.
Таким образом, влияние бактериофагов на здоровье человека может оказаться как положительным, так и отрицательным. Учёные также отметили, что нужно принимать во внимание ещё одно противоречие — с одной стороны, эти вирусы атакуют бактерии, а с другой — они одновременно делают их сильнее, потому что передают им особый ген, он делает микробы устойчивыми к антибиотикам. Специалисты называют бактериофаги "тёмной материей" в мире микробиологии, поскольку они пока что очень слабо изучены.
Добавим, что найденный вирус оказался довольно распространённым, так же как и остальные бактериофаги: исследователи проанализировали образцы жидкостей 111 человек и примерно в каждом седьмом случае выявляли такие вирусы.
Фото: соцсети
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