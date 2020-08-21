Учреждения дополнительного образования Самарской области готовятся к новому учебному году

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Система дополнительного образования Юго-Восточного образовательного округа Самарской области готовится к началу нового учебного года, который начнётся в штатном режиме в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.В рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федераци Владимиром Владимировичем Путиным, поставлена задача по созданию условий для выявления талантливых учеников. Успех каждого ребенка – это то, к чему сегодня стремится Самарская область, то, что лежит в основе стратегии лидерства региона.В прошлом году в системе дополнительного образования по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в рамках национального проекта «Образование» были созданы детские мини-технопарки.«Мы работаем над тем, что создаем новые возможности, чтобы каждый, кто имеет желание реализовать себя в технической сфере, инженерных, точных науках, тоже имел такую возможность», - ранее отмечал Глава региона.Перемены заметны каждому. Первый мини-технопарк в Юго–восточном образовательном округе открылся в 2019-м. Он был оборудован в Доме детского творчества «Гармония» села Борское (Борский район). Дети получили возможность пройти обучение в робо-квантуме, IT-квантуме и квантуме виртуальной реальности, а в хай-тек цехе – высокотехнологичной лаборатории, оснащенной 3D-принтерами, станками с числовым программным управлением, воплотить в жизнь свои проекты. Как итог, на протяжении минувшего учебного года ребята осваивали программирование, и компьютерное моделирование.В ходе семинара педагоги дополнительного образования поделились опытом формирования у детей интереса к техническому творчеству, продемонстрировали родителям новейшую ресурсную базу для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности.В сентябре 2020 года на территории Юго-Восточного образовательного округа Самарской области откроются еще два детских мини-технопарка в Алексеевском и Нефтегорском районах.«Мы хотим, чтобы о результатах реализации национального проекта «Образование» знали не только наши ученики, но и их родители. Именно поэтому к участию в подобных профессиональных семинарах и совещаниях мы приглашаем представителей родительской общественности, – подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Альбертович Акопьян. – Мы и в дальнейшем будем тиражировать данный опыт. Тем более, что уже сегодня есть конкретные примеры и первые результаты национального проекта «Образование» в Самарской области. В прошлом году на базе опорного вуза региона мы открыли Дом научной коллаборации, в 45 сельских школах оборудовали «Точки роста», запустили «Навигатор дополнительного образования», обновили оборудование кабинетов технологии в 24 школах. Работа продолжается. И мы ее будем вести с учетом мнения жителей региона, стараясь отвечать на запросы населения».В ходе семинара родители высказали мнение о работе областного электронного ресурса «Навигатор дополнительного образования детей», позитивно оценили доступность и актуальность информации, наглядность, интересные рубрики. Удобно, что есть возможность ознакомиться с содержанием программы прямо из дома, быстро подать заявление на обучение в режиме онлайн, посмотреть наличие свободных мест. Всё это позволяет каждому ребенку вместе с родителями самостоятельно формировать свою образовательную траекторию, способствует привлечению детей в систему дополнительного образования, мотивирует учреждения дополнительного образования разрабатывать и внедрять новые качественные программы, интересные детям и родителям.Руководитель областного минобрнауки отметил, что важнейшая задача проекта «Успех каждого ребенка» — предоставить детям возможность получить дополнительное образование по максимально широкому спектру направлений, чтобы в дальнейшем выпускники смогли осознанно подойти к выбору профессии.Особенно важно в свете развития высокотехнологичной экономики формирование у ребят технического, изобретательского мышления, исследовательских навыков, передает пресс-служба облправительства.