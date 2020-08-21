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Учреждения дополнительного образования Самарской области готовятся к новому учебному году

21 августа 2020 19:42
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Успех каждого ребенка – это то, к чему сегодня стремится Самарская область, то, что лежит в основе стратегии лидерства региона.
Педагоги центров детского творчества Алексеевского, Борского и Нефтегорского районов, а также родители учеников  в режиме онлайн приняли участие в работе семинара «Развитие детского технического творчества: опыт, поиск и решения».

Система дополнительного образования Юго-Восточного образовательного округа Самарской области готовится к началу нового учебного года, который начнётся в штатном режиме в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федераци Владимиром Владимировичем  Путиным, поставлена задача по созданию условий для выявления талантливых учеников. Успех каждого ребенка – это то, к чему сегодня стремится Самарская область, то, что лежит в основе стратегии лидерства региона.

В прошлом году в системе дополнительного образования по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова в рамках национального проекта «Образование» были созданы детские мини-технопарки.

 «Мы работаем над тем, что создаем новые возможности, чтобы каждый, кто имеет желание реализовать себя в технической сфере, инженерных, точных науках, тоже имел такую возможность», - ранее отмечал Глава региона.

Перемены заметны каждому. Первый мини-технопарк в Юго–восточном образовательном округе открылся в 2019-м. Он был оборудован  в Доме детского творчества «Гармония» села Борское (Борский район). Дети получили возможность пройти обучение в робо-квантуме, IT-квантуме и квантуме виртуальной реальности, а в хай-тек цехе – высокотехнологичной лаборатории, оснащенной 3D-принтерами, станками с числовым программным управлением, воплотить в жизнь свои проекты. Как итог, на протяжении минувшего учебного года ребята осваивали программирование, и компьютерное моделирование.

В ходе семинара педагоги дополнительного образования поделились опытом формирования у детей интереса к техническому творчеству, продемонстрировали родителям новейшую ресурсную базу для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности.

В сентябре 2020 года на территории Юго-Восточного образовательного округа Самарской области откроются еще два детских мини-технопарка в Алексеевском и Нефтегорском районах.

«Мы хотим, чтобы о результатах реализации национального проекта «Образование» знали не только наши ученики, но и их родители. Именно поэтому к участию в подобных профессиональных семинарах и совещаниях мы приглашаем представителей родительской общественности, – подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Альбертович Акопьян. – Мы и в дальнейшем будем тиражировать данный опыт. Тем более, что уже сегодня есть конкретные примеры и первые результаты национального проекта «Образование» в Самарской области. В прошлом году на базе опорного вуза региона мы открыли Дом научной коллаборации, в 45 сельских школах оборудовали «Точки роста», запустили «Навигатор дополнительного образования», обновили оборудование кабинетов технологии в 24 школах. Работа продолжается. И мы ее будем вести с учетом мнения жителей региона, стараясь отвечать на запросы населения».

В ходе семинара родители высказали мнение о работе областного электронного ресурса «Навигатор дополнительного образования детей», позитивно оценили доступность и актуальность информации, наглядность, интересные рубрики. Удобно, что есть возможность ознакомиться с содержанием программы прямо из дома, быстро подать заявление на обучение в режиме онлайн, посмотреть наличие свободных мест. Всё это позволяет каждому ребенку вместе с родителями самостоятельно формировать свою образовательную траекторию, способствует привлечению детей в систему дополнительного образования, мотивирует учреждения дополнительного образования разрабатывать и внедрять новые качественные программы, интересные детям и родителям.

Руководитель областного минобрнауки отметил, что важнейшая задача проекта «Успех каждого ребенка» — предоставить детям возможность получить дополнительное образование по максимально широкому спектру направлений, чтобы в дальнейшем выпускники смогли осознанно подойти к выбору профессии.

Особенно важно в свете развития высокотехнологичной экономики формирование у ребят технического, изобретательского мышления, исследовательских навыков, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
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VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
20 августа 2020  14:04 
VII-й Самарский кинофестиваль 70/30 состоится
 4-5 сентября 2020 года в Центре российской кинематографии «Художественный» им.Т.А.Ивановой состоится VII-й Открытый Самарский фестиваль независимого кино 70/30. Культура
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Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.
20 августа 2020  11:45 
В Самарской области подвели промежуточные итоги реализации нацпроектов
Минэкономразвития и инвестиций СО подготовило рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.   Политика региона
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Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.
20 августа 2020  09:19 
Виктор Кудряшов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.  Политика региона
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Акценты
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.
20 августа 2020  19:57 
Дмитрий Азаров поручил провести проверку нарушений, связанных с реализацией свинины во время АЧС
Губернатор поручил в кратчайшие сроки провести проверку тех территорий, где, несмотря на режим ЧС из-за заболевания, продолжается реализация свинины.  Политика региона
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Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов.
20 августа 2020  16:24 
В Самаре состоялось заседание оргкомитета по подготовке международного патриотического проекта «Самарское знамя»
Самарское знамя соединяет народы и поколения. Самарское знамя – это символ победы России в русско-турецкой войне, символ освобождения братских народов. Политика региона
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Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.
20 августа 2020  14:26 
Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации
Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.  Здравоохранение
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
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19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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