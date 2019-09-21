Учесть интересы всех: изменён порядок работы ночного отделения Центра социальной адаптации в поселке Шмидта

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По сообщению министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области изменён порядок работы ночного отделения Центра социальной адаптации, расположенного в г. Самаре на ул. Мостовой 15 (п. Шмидта). С 21 сентября 2019 года отделение ночного пребывания Центра социальной адаптации принимает лиц без определённого места жительства на новых условиях, гарантирующих как соблюдение прав этой категории граждан, так и учитывающих интересы жителей п. Шмидта. Напомним, что работа ночного отделения была приостановлена 1 сентября 2019 года и к Уполномоченному по правам человека в Самарской области начали поступать обращения от лиц, пользовавшихся услугами ночного отделения, которые буквально оказались на улице.В связи с поступившим обращением гражданина Д. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова направила письмо министру социально-демографической и семейной политики Самарской области Марине Антимоновой о недопустимости нарушения прав граждан.«Решение о закрытии ночного отделения Центра соцадаптации, без обеспечения жизнеустройства всех находившихся в нём граждан, повлекло нарушение их прав, гарантированных государством. Такое решение может повлечь ухудшение криминогенной обстановки в Самарской области и нарушение прав других граждан, поскольку не исключена возможность совершения противоправных действий этими гражданами, освободившимися из мест лишения свободы, и вновь оказавшимися на улице не по своей воле» - говорилось в письме.В ходе совместной работы по урегулированию ситуации министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области было принято решение изменить время пребывания в ночном отделении до 10.00, что не будет совпадать со временем начала занятий в школе. Также будет организован подвоз получателей услуг в Центр и обратно. Совместно с городскими службами производится подбор здания, расположенного вне жилого массива, для перевода всего учреждения.Данные меры позволят учесть как интересы жителей, проживающих в п. Шмидта, так и граждан без определённого места жительства. Также Ольга Гальцова планирует обратиться к руководству ГУ МВД России по Самарской области с просьбой усилить патрулирование территории п. Шмидта в г. Самаре для поддержания порядка на территории и обеспечения безопасности граждан. Данный вопрос будет поднят в ходе запланированной рабочей встречи Уполномоченного по правам человека в Самарской области с руководством ГУ МВД России по Самарской области 24 сентября.Стоит отметить, что вопросы социальной адаптации лиц без определенного места жительства и соблюдение из прав находится на контроле у уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.13 августа 2019 года проблемы соблюдения прав лиц без определенного места жительства и лиц, утративших социальные связи, рассматривались на Координационном совете уполномоченных по правам человека в субъектах Приволжского федерального округа, который проходил в Ульяновске с участием представителя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой – начальника управления защиты социальных прав граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ С.А. Андрианова.По итогам обсуждения уполномоченные по правам человека внесли конкретные предложения по изменению действующего законодательства, в том числе касающиеся формирования единого учёта лиц категории БОМЖ, принятия региональных программ по профилактике бродяжничества, организации социальной помощи лицам без определённого места жительства и занятий, расширения сети центров социальной адаптации для лиц данной категории; изучения и внедрения практики работы по созданию мобильных бригад; принятия мер по поддержке некоммерческих организаций, оказывающих помощь лицам без определённого места жительства, освободившимся из мест лишения свободы. Данные рекомендации, оформленные в Резолюции Координационного совета Уполномоченных по правам человека в Приволжском федеральном округе, рекомендовано направить в Правительство Российской Федерации, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.