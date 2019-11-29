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Специалисты изучили связь между умственной вялостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь.
Ученые выяснили причину хронической усталости
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Новости /  Общество /  Социум  

Ученые выяснили причину хронической усталости

29 ноября 2019 15:23
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Специалисты изучили связь между умственной вялостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь.
Британские и нидерландские ученые выяснили, что причиной умственной усталости, снижения внимания и когнитивных способностей могут быть воспалительные процессы в организме, передает РИА Новости. Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroImage.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, часто жалуются на постоянную умственную усталость, медлительность в принятии решений, невозможность сконцентрироваться, или, как часто говорят, — туман в голове. И это состояние порой не менее изнурительно, чем сама болезнь.
Специалисты из Бирмингемского и Амстердамского университетов изучили связь между умственной вялостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь.

"Ученые давно подозревали, что есть связь между воспалением и умственной деятельностью. Например, люди, страдающие хроническими заболеваниями или имеющие избыточный вес, часто жалуются на когнитивные нарушения, но трудно было понять, где причина, а где следствие. Наша работа выявила специфический процесс в головном мозге, который явно подвержен влиянию воспаления", — приводятся в пресс-релизе Бирмингемского университета слова руководителя исследования доктора Али Мазахери (Ali Mazaheri).

Исследование было сосредоточено на области мозга, отвечающей за визуальное внимание. Добровольцам — группе из 20 молодых здоровых мужчин — вводили вакцину от брюшного тифа, которая вызывает временное воспаление, но не имеет других побочных эффектов. Через несколько часов после инъекции специалисты проверяли когнитивные реакции добровольцев на простые изображения на экране компьютера и тестировали их способность контролировать внимание, измеряя мозговую активность методом электроэнцефалографии.

Эксперимент продолжался несколько дней, и временами добровольцам вместо вакцины вводили в качестве плацебо физиологический раствор. Уровень воспаления оценивался по содержанию в крови интерлейкина 6.

Тесты касались трех процессов внимания, затрагивающих различные части мозга, — это оповещение или оценка бдительности, ориентирование (способность определять приоритеты сенсорной информации) и исполнительный контроль (способность обрабатывать противоречивую информацию).
Результаты показали, что больше всего воспаление влияет на активность мозга, связанную с сохранением бдительности, притупляя чувство тревоги и ощущение опасности.

"Это исследование является важным шагом в понимании связи между физическим, когнитивным и психическим здоровьем и свидетельствует о том, что даже самые легкие заболевания могут снижать бдительность", — говорит еще один автор статьи Джейн Рэймонд (Jane E. Raymond), профессор Школы психологии при Бирмингемском университете.

"Лучшее понимание взаимосвязей между воспалением и функциями мозга поможет найти способы лечения некоторых из этих состояний. Например, уже понятно, что пациенты с такими хроническими заболеваниями, как ожирение, болезнь почек или болезнь Альцгеймера, могут получить пользу от приема противовоспалительных препаратов, чтобы сохранить или улучшить свои когнитивные способности", — отмечает Леони Балтер (Leonie JT. Balter), первый автор статьи. 
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