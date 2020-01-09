Ученые выяснили, почему любители чая живут дольше

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В Китае с 1998 года реализуется проект China-PAR (Prediction for atherosclerotic cardiovascular disease risk in China), целью которого является прогнозирование рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний среди населения страны. В рамках этого масштабно исследования ученые в том числе проанализировали влияние на здоровье человека такого фактора, как потребление чая.В анализ были включены 100 902 участника проекта, у которых изначально отсутствовали заболевания сердца, инсульт или рак. Они были объединены в две группы: регулярно пьющие чай (не менее трех раз в неделю) и редко пьющие чай (менее трех раз в неделю).Среднее время наблюдения за участниками составило 7,3 года. За этот период у регулярно пьющих чай по сравнению с редко пьющими риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был на 20 процентов ниже, риск смертельных заболеваний сердца и инсульта — на 22 процента, а риск смерти от всех причин — на 15 процентов.Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 лет дольше.Насколько важна длительность и регулярность потребления чая, ученые проанализировали в группе из 14 081 участников, состояние здоровья которых оценивалось дважды (в среднем через 5,3 и 8,2 года).Постоянные приверженцы чаепития, поддерживающие эту привычку на протяжении многих лет, имели на 39 процентов меньший риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, на 56 процентов меньший риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта и на 29 процентов меньший риск смерти от всех причин по сравнению с непостоянными.В силу национальных особенностей, большинство из участников (49 процентов) пили исключительно зеленый чай, и только 8 процентов были любителями черного чая. Интересно то, что при раздельном анализе по типам чая было выяснено, что благоприятное влияние на здоровье оказывает только зеленый чай. У тех, кто пил черный чая, улучшений показателей не наблюдалось."Регулярное потребление чая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин, — приводятся в пресс-релизе Европейского общества кардиологов слова первого автора статьи Синьян Вана (Xinyan Wang) из Китайской академии медицинских наук в Пекине. — Благоприятное воздействие на здоровье оказывает именно зеленый чай при длительном его потреблении".Исследования показали, что благотворное действие чая связано с такими биологически активными его компонентами, как полифенолы, снижающими кровяное давление и уровень липидов и липопротеинов в крови — существенных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.Зеленый чай является богатым источником полифенолов, а при ферментации — обязательном этапе производства черного чая — полифенолы окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства."Полезные свойства чая наиболее проявлены у людей, регулярно употребляющих этот напиток, — говорит руководитель исследования доктор Донгфен Гу (Dongfeng Gu). — Полифенолы не сохраняются в организме в течение длительного времени, поэтому для возникновения кардиозащитного эффекта необходимо частое его потребление".Фото из открытых источников