Ученые выяснили, кого чаще всех кусают комары

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По мнению специалистов, наиболее привлекательными "жертвами" являются универсальные доноры - люди с I группой крови: согласно исследованию, их кусают в два раза чаще, чем представителей II группы.Также на "вкусовые предпочтения" комаров влияет температура тела, резкие запахи, например, пота, и активное кровообращение. Кроме того, при высоком уровне метаболизма человек производит больше углекислого газа, по которому комары определяют источник пищи."Поэтому комар вероятнее всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом", - говорится в публикации.Как отмечают исследователи, самым эффективным средством борьбы с комарами по-прежнему остаются ультразвуковые приборы. Также для отпугивания кровососущих может быть эффективно масло цветов узколистной лаванды и разбавленная в воде ваниль.