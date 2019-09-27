Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 27 сентября, 23:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/09:
USD 64.42
0.13
EUR 70.32
-0.06
Новости /  Общество /  Социум  

Ученые выяснили, что сплетни доставляют человеку такое же удовольствие, как секс и еда

27 сентября 2019 20:10
116
Нидерландские ученые провели необычное исследование, целью которого стало изучение влияния сплетен на организм человека.
Нидерландские ученые провели необычное исследование, целью которого стало изучение влияния сплетен на организм человека, и выяснили, что людям не просто свойственно перемывать косточки друг другу, но, вопреки стереотипу, это даже полезно, передает newsru.com.

Оказывается, сплетни доставляют человеку практически такое же удовольствие, как еда и секс. Как показывает исследование под названием "Why People Gossip" ("Почему люди сплетничают"), от 65 до 90 процентов разговоров взрослых людей занимает обсуждение третьего лица в его отсутствие.

11% респондентов сплетничают ежедневно, 15% - несколько раз в неделю, 18% - один раз в неделю, 5% - несколько раз в месяц. А 50% опрошенных уверяют, что они не судачат о людях за глаза вообще либо делают это крайне редко. Установили ученые и то, что сплетничать особенно свойственно эгоистам, стремящимся манипулировать другими людьми и оказывать на них злонамеренное влияние.

Больше всего сплетники любят обсуждать коллег (16%), соседей (16%), родственников (15%), друзей (14%), свое начальство (11%). А вот говорить про своих спутников жизни люди не любят (только 4%), пишет Deutsche Welle.

Вопреки стереотипу, время от времени позлословить даже полезно, утверждает психолог Ян Энгельман, изучающий сплетни как социально-психологический феномен в Калифорнийском университете в Беркли. "Сплетничая, мы можем выяснить, кто из собеседников наш потенциальный союзник, а от кого лучше держаться подальше", - говорит психолог.

В ходе эволюции усилия наших далеких предков были направлены прежде всего на то, чтобы принадлежать к группе, поскольку в обществе всегда легче выживать: суметь уберечься от внешних врагов, предателей и мошенников было вопросом жизни и смерти. А преимущество распространения слухов как раз в том, что это является средством передачи важной информации, помогает другим людям не попасть в неприятную ситуацию и не стать жертвой интриганов, позволяет лучше узнать членов данной социальной группы и определить, на кого из них можно положиться и кого лучше принять в свой круг.

На примере маленьких детей это видно особенно хорошо: они предостерегают своих товарищей, говоря, что кто-то "жадина" и не хочет делиться игрушками, с кем весело, а с кем скучно играть. Сплетни укрепляют социальные связи, дают возможность установить близкий контакт с окружающими и получить с их стороны поддержку, позволяют заводить друзей и поддерживать дружбу.

Как выяснилось в результате исследования, причины, по которым люди сплетничают, могут быть самыми разными. Хотя для большинства сплетников - это просто возможность пообщаться с другими людьми, часто перемывание косточек отсутствующему в данный момент человеку является средством психологической манипуляции, стремлением изменить восприятие или поведение собеседников при помощи скрытой, обманной тактики.

Распространение о человеке дурных слухов может кончиться тем, что его репутация будет очернена и, возможно, он даже станет объектом травли. Поэтому неудивительно, что отношение к сплетням в обществе, как правило, отрицательное. И отвращение в обществе к сплетням подпитывает прежде всего боязнь того, что за глаза поливать грязью могут и нас самих, отмечают исследователи. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 сентября 2019  23:07
Общая площадь недвижимости составляет 4 245 кв. м. В основном это нежилые помещения на первых и цокольных этажах зданий.
Около 26 млн рублей надеются выручить чиновники Самары за жилье в спальных районах
Общая площадь недвижимости составляет 4 245 кв. м. В основном это нежилые помещения на первых и цокольных этажах зданий.  Социум
29
27 сентября 2019  22:59
По традиции в торжественной обстановке губернатор Самарской области вручил награды лучшим работникам машиностроительной отрасли региона.
В Тольятти отметили День машиностроителя
 По традиции в торжественной обстановке губернатор Самарской области вручил награды лучшим работникам машиностроительной отрасли региона.   Социум
39
27 сентября 2019  22:37
Дмитрий Азаров поручил главе Тольятти Сергею Анташеву в течение двух недель подготовить предложения по развитию города на 2020 год
Губернатор Дмитрий Азаров объявил 2020-й годом Тольятти в Самарской области
Дмитрий Азаров поручил главе Тольятти  Сергею Анташеву  в течение двух недель подготовить предложения по развитию города на 2020 год  Социум
58
Весь список

Здравоохранение
26 сентября 2019  20:13
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице.
Луна из США будет лечиться в России. Видео
Девочку из США привезли на обследование в Россию. Луна Феннер родилась с родимым пятном на лице.  Здравоохранение
363
26 сентября 2019  18:56
Кардиологи состязались в выполнении сложных заданий, посвященных ЭКГ, ЭХО-КГ, визуализации в кардиологии, были и клинические задачи, вопросы на общую эрудицию.
Команда из Самары победила в конкурсе молодых кардиологов России
Кардиологи состязались в выполнении сложных заданий, посвященных ЭКГ, ЭХО-КГ, визуализации в кардиологии, были и клинические задачи, вопросы на общую эрудицию.  Здравоохранение
397
26 сентября 2019  12:59
Областной наркологический диспансер отмечает 55-летие
Областной наркологический диспансер отмечает 55-летие
В рамках мероприятия состоится конференция и награждение лучших сотрудников учреждения. Здравоохранение
329
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14446
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14406
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14428
Весь список
Туризм
25 сентября 2019  13:51
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
237
23 сентября 2019  11:58
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
Время полета составит 10 часов. Туризм
330
11 сентября 2019  09:10
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
372
Весь список
Образование
27 сентября 2019  14:31
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области.
Научно-образовательный центр Самарской области принял участие в форуме «Машиностроение-транспорту»
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области.   Образование
186
26 сентября 2019  16:08
Ученые обсудят актуальные вопросы философии.
В Самарском политехе пройдут «Борисовские чтения»
Ученые обсудят актуальные вопросы философии.   Образование
340
26 сентября 2019  12:46
В Новокуйбышевске состоится форум работников дошкольного образования
В Новокуйбышевске состоится форум работников дошкольного образования
На форуме будут обозначены основные достижения в сфере дошкольного образования Поволжского образовательного округа. Образование
337
Весь список

Культура
27 сентября 2019  10:53
В Самаре состоится премьера балета-поэмы Бориса Асафьева Бахчисарайский фонтан
В Самаре состоится премьера балета-поэмы Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан»
Спектакль покажут в середине октября. Культура
202
26 сентября 2019  12:27
Самарцев научат делать панно из соломки По окончании мероприятия слушателям будут выданы сертификаты.
Самарцев научат делать панно из соломки
По окончании мероприятия слушателям будут выданы сертификаты. Культура
198
26 сентября 2019  09:11
Самарцев приглашают на лекцию и мастер-класс с французским актером и педагогом Фредериком Телье
Мероприятия организованы в рамках V Международного фестиваля «Французская осень». Культура
227
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15153
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
48
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
147
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
136
Весь список


Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
432
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
412
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
572
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
398
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
878
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
468
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1121
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
784
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1030
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1207
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
648
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2511
Весь список

Мероприятия
В Тольятти отметили День машиностроителя
100 лет ветерану: сотрудники спецроты ДПС СО приняли участие в акции «Лес Победы»
В Тольятти с начала года полицейскими демонтировано 127 незаконных торговых павильонов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные