Ученые выяснили, что сплетни доставляют человеку такое же удовольствие, как секс и еда
27 сентября 2019 20:10
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Оказывается, сплетни доставляют человеку практически такое же удовольствие, как еда и секс. Как показывает исследование под названием "Why People Gossip" ("Почему люди сплетничают"), от 65 до 90 процентов разговоров взрослых людей занимает обсуждение третьего лица в его отсутствие.
11% респондентов сплетничают ежедневно, 15% - несколько раз в неделю, 18% - один раз в неделю, 5% - несколько раз в месяц. А 50% опрошенных уверяют, что они не судачат о людях за глаза вообще либо делают это крайне редко. Установили ученые и то, что сплетничать особенно свойственно эгоистам, стремящимся манипулировать другими людьми и оказывать на них злонамеренное влияние.
Больше всего сплетники любят обсуждать коллег (16%), соседей (16%), родственников (15%), друзей (14%), свое начальство (11%). А вот говорить про своих спутников жизни люди не любят (только 4%), пишет Deutsche Welle.
Вопреки стереотипу, время от времени позлословить даже полезно, утверждает психолог Ян Энгельман, изучающий сплетни как социально-психологический феномен в Калифорнийском университете в Беркли. "Сплетничая, мы можем выяснить, кто из собеседников наш потенциальный союзник, а от кого лучше держаться подальше", - говорит психолог.
В ходе эволюции усилия наших далеких предков были направлены прежде всего на то, чтобы принадлежать к группе, поскольку в обществе всегда легче выживать: суметь уберечься от внешних врагов, предателей и мошенников было вопросом жизни и смерти. А преимущество распространения слухов как раз в том, что это является средством передачи важной информации, помогает другим людям не попасть в неприятную ситуацию и не стать жертвой интриганов, позволяет лучше узнать членов данной социальной группы и определить, на кого из них можно положиться и кого лучше принять в свой круг.
На примере маленьких детей это видно особенно хорошо: они предостерегают своих товарищей, говоря, что кто-то "жадина" и не хочет делиться игрушками, с кем весело, а с кем скучно играть. Сплетни укрепляют социальные связи, дают возможность установить близкий контакт с окружающими и получить с их стороны поддержку, позволяют заводить друзей и поддерживать дружбу.
Как выяснилось в результате исследования, причины, по которым люди сплетничают, могут быть самыми разными. Хотя для большинства сплетников - это просто возможность пообщаться с другими людьми, часто перемывание косточек отсутствующему в данный момент человеку является средством психологической манипуляции, стремлением изменить восприятие или поведение собеседников при помощи скрытой, обманной тактики.
Распространение о человеке дурных слухов может кончиться тем, что его репутация будет очернена и, возможно, он даже станет объектом травли. Поэтому неудивительно, что отношение к сплетням в обществе, как правило, отрицательное. И отвращение в обществе к сплетням подпитывает прежде всего боязнь того, что за глаза поливать грязью могут и нас самих, отмечают исследователи.
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