Ученые восстановили голос 3000-летней мумии

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У мумии хорошо сохранились голосовые связки и гортань. С помощью компьютерного томографа инженеры составили трехмерную модель органов речи покойного жреца и распечатали ее на 3D-принтере.Ее соединили с искусственной гортанью и динамиком и записали получившийся звук: нечто среднее между "а" и "э". На видео этот звук можно услышать на 30-й секунде.Несьямун — одна из самых известных и хорошо сохранившихся мумий, которая находится на территории Великобритании (в музее Лидса). Саркофаг с останками жреца нашли на раскопках храма бога Амона в Египте.Священнослужитель жил во времена Рамзеса XI и умер в возрасте примерно 50 лет. На его саркофаге написана просьба к богам вернуть ему дар речи.Фото: соцсети