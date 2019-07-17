Ученые обнаружили под Сызранью места произрастания редких для региона растений

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Областной историко-краеведческий музей имени Алабина сообщил об уникальной находке на территории памятника природы «Рачейская тайга» во время научной экспедиции. С 30 по 9 июля специалисты обследовали окрестности Сызрани, Балашейки, Новокашпирского, Кашпира, Старой Рачейки, Смолькино, Трубетчино, Калиновки и Паньшино. А также провели мониторинг 12 геологических и палеонтологических объектов, достопримечательностей и памятников природы. В их числе - «Рачейские скалы», «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Каменные деревья», «Рачейская тайга», берега реки Волги.В ходе экспедиции на территории «Рачейской тайги» было впервые обнаружено место произрастания Калужницы болотной (Caltha palustris) - редкого для региона растения. В «Рачейских скалах» удалось осмотреть редчайший папоротник - Костенец северный (Asplenium septentrionale). На сегодняшний день достоверно известно о существовании лишь пяти кустов этого растения. Также в «Рачейской тайге» найден редкий краснокнижный вид плауна - Двурядник дифазиаструм сплюснутый (Diphasiastrum complanatum).Собранные материалы будут отпрепарированы, определены, систематизированы, пополнят коллекции музея и будут использованы в научно-просветительной, экспозиционно-выставочной и фондовой работе.Фото из открытых источников