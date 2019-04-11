Ученица школы поселка Рощинский вошла в число призёров Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности

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В числе лучших оказалась и школьница из Самарской области.Количество участников в этом году оказалось рекордным: 47 тысяч школьников из 85 субъектов Российской Федерации. Победителями финального этапа стали 28 ребят. Они получат право поступить без экзаменов в лучшие вузы страны. Еще 65 призеров автоматически получили 100 баллов по профильному ЕГЭ. В их числе Лилия Мирошниченко — ученица 9-го класса ГБОУ СОШ «ОЦ» поселка Рощинский Волжского района Самарской области. По словам организаторов, девочка, прекрасно справилась с большинством заданий и сможет принять участие в финале олимпиады в следующем году без прохождения отборочных туров.Руководитель проекта образовательного центра п.г.т.Рощинский м.р.Волжский «Финансовая грамотность» Надежда Дидковская:«Мы очень радуемся успеху Лилии, который стал возможным благодаря её упорному труду, поддержке родителей и педагогов. Она показывает отличные результаты в учёбе, усердно занимается на специальном курсе нашего школьного проекта по формированию основ финансовой грамотности. Нужно отметить, что ученики Рощинской школы ежегодно принимают участие в подобных конкурсах и олимпиадах. Уже 3 года подряд наши ребята успешно выступают на областной научно-практической конференции «Финансовая грамотность: финансовая безопасность и финансовая стабильность». Безусловно, для того, чтобы добиться успеха в жизни подрастающему поколению важно уметь ориентироваться в экономических вопросах, самостоятельно мыслить и делать выводы».Всероссийская олимпиада для старшеклассников по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей проходит с 2004 года и является крупнейшим подобным мероприятием в стране, передает пресс-служба облправительства.