Учебные центры ЦВО отправили эшелоном более 700 младших специалистов в войска

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Учебные центры Центрального военного округа отправили эшелоном более 700 младших специалистов на доукомплектование войск Минобороны.

В Ульяновске был сформирован военный эшелон, которым военнослужащие отправились в воинские части. Поезд проследует до Приморского края.

Перед отправкой эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке вагонов и мест размещения личного состава. Военнослужащие были обеспечены средствами индивидуальной защиты, медицинскими масками, антисептиками и перчатками для рук. Перед отправлением состава было организовано проведение термометрии температуры тела всех военнослужащих.

По прибытию в подразделения младших специалистов определят на штатные воинские должности, в соответствие с военной учетной специальностью, приобретенной ими за время обучения в учебных центрах, где военнослужащие проходили обучение по специальностям: механик-водитель, наводчик и заряжающий самоходной гаубицы, командир боевой машины, специалист войск связи, повар и др., передает пресс-служба ЦВО.

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Фото: пресс-служба ЦВО