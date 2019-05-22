Участники совещания обсудили концепцию развития паломнического и туристического центра в Ташле

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Губернаторпроводят в Ташле совещание по дальнейшему развитию Троицкого монастыря и святого источника,к которому многие годы приезжают паломники со всей России.Концепцию развития паломнического и туристического центра в Ташле представила архитектор. В ее проекте упор сделан не на реконструкцию существующих объектов, а на объединение их в единый маршрут и разработку узнаваемого туристического бренда региона.Концепция предполагает расширение и благоустройство пешеходных маршрутов между монастырем, источником и храмом в Мусорке,откуда и началась история Ташлинского комплекса.Также необходимо визуально выделить пешеходный переход через дорогу, по которому проходит крестный ход.Вдоль паломнического пути по проекту должны появиться информационные аншлаги, рассказывающие об истории духовного центра и его святынях.Также предполагается организация парковок, разделение пешеходных и транспортных потоков, создание понятной системы навигации.Предложенные решения были одобрены участниками совещания.Дмитрий Азаров поручил минстрою совместно с представителями епархии доработать концепцию с учетом пожеланий и потребностей паломников.Губернатор и Владыка также осмотрели храм в Мусорке, который долгое время руинировался, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.