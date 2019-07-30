Участники молодежного форума "IВолга 2.0" познакомились с проектами ОНФ «За честные закупки» и «Правда и справедливость»
30 июля 2019 14:19
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"iВолга 2.0". Провели полуторачасовую лекцию на смене ИнфоGram: «Глаголом жечь: кому помогает и кому мешает гражданская журналистика». Отдельное место в диалоге занял проект ОНФ «За честные закупки».
Вадим Нуждин рассказал о новой инициативе — «Город N». Команда проекта приезжает в небольшой город (до 100 тыс. человек), разбирает закупки
населенного пункта с привязкой к местности и проверяет исполнение контрактов на выполнение различных работ.
«Сейчас у всех глав муниципальных образований есть возможность учесть чужие ошибки и, проведя тщательную работу, устранить у себя на местах многие нарушения, тем более, что по многим контрактам, которые попадают в поле зрение активистов, не истекли ещё гарантийные обязательства. В нашей заявке на проведение выездной инспекции по направлению «Город N» 5 муниципальных образований. Мы не разглашаем их, но если кто-то внимательно следит за нашей работой, то это можно понять по количеству наших претензий за последние четыре года», - прокомментировал Вадим Нуждин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, координатор проекта «За честные закупки» в регионе.
Будущие журналисты также проявили большой интерес к Всероссийскому конкурсу ОНФ «Правда и справедливость». В 2018 году наградили 7 журналистов из Самарской области. Основной региональной проблематикой является подлог при строительстве, сдаче и приемке отдельных благоустроенных объектов, в следствие чего – потеря доверия людей при реализации программы. Поэтому приоритетными задачами для активистов Общероссийского народного фронта в данном направлении являются получение максимальной открытости процесса благоустройства от ответственных, а также привлечение к мониторингу проведения ремонтных работ профильных специалистов из общественности.
«Большинство журналистов – люди неравнодушные с активной гражданской позицией и поэтому после таких форумов лауреаты конкурса «Правда и
справедливость» становятся нашими активистами, экспертами, в свободное от писательского ремесла время делают добрые и полезные дела на благо
региона. Вместе мы начинаем работать более эффективно и становимся единой сплоченной командой», - рассказала Екатерина Гудзима, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области.
Одну из площадок на форуме возглавил член регионального штаба ОНФ, заместитель председателя Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников. "Территория права" собрала около 100 молодых активистов профсоюзов и не только. Лидеры профсоюзов отвечали на интересующие молодёжь вопросы, такие как: Какими станут профсоюзы в недалёком будущем? Какие преимущества для себя получит молодёжь, вступив в профсоюз? Зачем профсоюзу молодёжь?
Одна из важнейших площадок форума – инклюзивный городок, организатором которого является член Центрального штаба ОНФ Алексей Транцев. Он отметил, что в этом году инфраструктура выполнена на хорошем уровне. Форум, как и прежде, создаёт пространство безграничных возможностей. «На форум приехали люди с ограничениями по здоровью из 17 регионов страны, в том числе стажеры из Чечни и с Дальнего Востока», - рассказал Транцев, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ
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