Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» провели пристрелку оружия под Саратовом

Участники международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр-2020 из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении и России провели пристрелку оружия и минометов на полигоне «Широкий Карамыш» в Саратовской области.
До начала соревнований команды провели жеребьевку, на которой определилась очередность стартов экипажей и номера маршрутов. Также участники ознакомились с мерами безопасности, подготовили автомобильную технику и провели тренировки по маршрутам прохождения трассы.
Соревнования пройдут с 25 августа по 3 сентября на базе 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск, передает пресс-служба ЦВО.
Фото: пресс-служба ЦВО
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