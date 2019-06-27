Участники команды НОЦ Самарской области провели брейнсторм по подготовке инновационных проектов на «Остров 10-22»
27 июня 2019 16:28
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Команды представили проекты, которые были подготовлены по итогам прошедших проектных и коммуникативных сессий, организованных самарским оргкомитетом образовательного интенсива «Остров 10-22». «В первую очередь это проекты, направленные на цифровую трансформацию университетов», — рассказал врио ректора Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева Владимир Богатырев.
Команда НОЦ Самарской области представила концепцию развития Научно – образовательного центра, как объединения потенциалов ведущих научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики. «Концепцией развития НОЦ предусмотрены как трансфер технологий на глобальные рынки, так и создание высокотехнологичных конкурентоспособных изделий с применением новых производственных технологий непосредственно в регионе. Основная цель НОЦ – поддержка комплексных проектов развития, посредством синергии его участников», — сообщил участник команды самарского НОЦ Денис Орлов.
Участники команды Самарского университета представили проект «Индивидуальных образовательных траекторий». Проект направлен на создание ядра образовательных программ, формирующего ценностные компетенции будущего, пояснил начальник управления подготовки научных кадров Самарского университета, координатор команды Марк Шлеенков.
Проректор по инновационной деятельности Самарского государственного технического университета Константин Савельев представил участникам дискуссии проект «Компетентностное обеспечение новых технологий индустриальных партнеров», который предусматривает новый механизм подготовки компетентностных специалистов, работу и обучение в проектных командах.
Более девяти тысяч специалистов прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в интересах индустриальных партнеров за период с 2017 по 2019 годы с применением индивидуальных образовательных траекторий и практики on-line курсов.
Проректор по развитию самарского государственного аграрного университета Алексей Брумин сообщил, что на «Острове 10-22» команда университета представит проект «Интерактивного анатомического 3D-атласа сельскохозяйственного животного», который позволяет видеть объект под любым углом, тем самым повышая качество обучения студентов. В свою очередь деловая обучающая игра AgroGame дает возможность моделировать бизнес процесс аграрного производства на основе статистических данных и аналитических алгоритмов.
Представители команды НОЦ и вузовских команд договорились о создании единого стиля представления команд Самарской области на «Острове 10-22», а также о подготовке межвузовского проекта для презентации на интенсиве.
Участниками проекта будут более 100 команд вузов и научно-образовательных центров (НОЦ), а также лидеры образовательных проектов и стартапов со всех регионов России. Самарскую делегацию представят команда НОЦ Самарской области и 4 вузовские команды Самарского университета, Самарского государственного технического университета, Самарского государственного аграрного университета и Тольяттинского государственного университета, которые прошли конкурсный отбор и получили право участия, передает пресс-служба облправительства.
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