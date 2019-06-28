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Новости /  Общество /  Социум  

Участники «iВолги» развивают молодежный спорт и пропагандируют русский язык

28 июня 2019 17:48
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«Волжская коммуна» продолжает публиковать истории успеха форумчан прошлых лет.
В преддверии молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» «Волжская коммуна» продолжает публиковать истории успеха форумчан прошлых лет. Их проекты работают в разных регионах России, делая жизнь граждан ярче и добрее.

Участники молодежного форума «iВолга 2.0» соберутся на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля. Форум проходит под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Организатором форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Русский язык для всех

Гостья из Кировской области Ольга Князева выиграла грант в 2017 году в смене «МедиаВолна». Ее проект «Русский для всех» побуждает граждан разных стран изучать русский язык.

Воплотить задумку девушке помогли три ее брата - Олег из Беларуси, Дмитрий из Америки, Игорь из России. «Дима рассказал, что за рубежом проблема забывания русского языка очень актуальна. Особенно это характерно для молодых людей, переехавших в другую страну на ПМЖ. Так родилась идея снимать видеоролики о русском языке для разных целевых аудиторий», - говорит девушка.

Благодаря форуму «iВолга» о проекте узнали по всей России. «Форум полностью изменил мою жизнь. Я впервые побывала на радио и в прямом эфире рассказала о проекте, приняла участие в популярном телешоу «Вятка Today». А еще проект о русском языке был представлен на «Диалоге 2017», на конкурсе «СТАРТап 2017», «Неделе русского языка» и форуме «Россия - страна возможностей», - рассказала Ольга. Девушка собирается и дальше участвовать в форуме «iВолга», планируя представить на суд жюри новые проекты.

Творчество на выезде

Нести искусство «в массы» - непростой труд, требующий искренности и неформального подхода. У самарчанки Валерии Молчановой все это есть. В 2017 году девушка с командой выиграла грант на реализацию проекта «Урботабормутабор». Ребята организовали в палатках кочевые художественные галереи, путешествовали по селам губернии, проводили мастер-классы и выставки местных художников.

«На своих вернисажах мы представляем лучшие рисунки ребят, которые приходят к нам на мастер-классы, добавляем свои работы, а еще вместе придумываем и реализовываем дизайн наших палаток», - рассказывает Валерия.

Форум стал для девушки не просто ярким воспоминанием 2017 года, но подарил много знакомств и массу полезной информации, а главное - помог поверить в себя. «Многое теперь кажется куда реальнее, ближе», - говорит она.

Свобода движения

Иван Лебедев из Пермского края приезжал на «iВолгу» трижды. В 2017 году молодой человек выиграл грант на создание велосипеда для спортсменов с двигательными проблемами.

Первый опыт сборки велосипеда молодой человек получил еще в 7 классе, когда решил разобрать собственного железного коня. Позже парень настолько хорошо понял принцип его работы, что организовал собственный бизнес по ремонту велосипедов.

Создать особый велосипед Иван решил, пообщавшись со спортсменами-параолимпийцами. «Просто хотел подарить этим спортсменам свободу передвижения. Восхищаюсь такими сильными людьми», - отмечает он. Вместе с командой молодой человек детально продумал конструкцию велосипеда, добившись минимального веса модели - всего 12 кг, тогда как зарубежные аналоги весят 24 кг. «На форуме «iВолга» я получил бесценный опыт. Это и мастер-классы (с их помощью я подтянул некоторые знания по маркетингу и бизнесу), и новые знакомства», - говорит Иван.

В детский сад с футбольным мячом

Александр Данилов из Нижнекамска стал Мистером «iВолга», молодежным послом чемпионата мира по футболу, получил грант в размере 300 тысяч на своей площадке и стал ментором на другой. «Я ехал, зная, что выиграю грант. Я смог показать свои знания, умения и навыки в разных областях. Результат не заставил себя долго ждать», - говорит Александр. Его проект направлен на создание футбольной лиги для дошкольников.

«Я работал в детском футбольном клубе и понял, что многие ребята в возрасте 6-7 лет хотят заниматься футболом, а бесплатных секций у нас, к сожалению, нет. Мне захотелось это исправить», - рассказывает молодой человек. Разрабатывая проект, он встречался с директорами детских садов, общался с тренерами и собирал команду волонтеров. В итоге инициатива воплотилась в жизнь. Сейчас проект охватывает 60 детских садов Нижнекамска.

«Проект получился таким масштабным еще и потому, что я теперь являюсь частью команды администрации города, - говорит Александр. - После «iВолги» мне предложили занять должность начальника управления по делам молодежи и спорту Нижнекамского муниципального района. Мое ведомство курирует все спортивные школы, детские лагеря и молодежные центры».

Ольга Князева, участница форума «iВолга»-2017:

- «iВолга» - это не просто 10 дней форума. Это масса возможностей, которые появляются после его проведения: путешествия, молодежные встречи, стартапы, возможность выступить в СМИ. «iВолга» не только дала импульс моему проекту, но и полностью изменила мою жизнь. 
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