Участники форума "Линия успеха" обозначили целый ряд вопросов, большинство из них касается мер поддержки МСП

110

В рамках форума губернаторпроводит встречу с представителями бизнес-сообщества.Директор сети пекарен Эдуард Бикоев отметил,что существующие меры поддержки помогли ему в развитии бизнеса, однако предложил несколько решений для начинающих МСП: от снижения процентной ставки по микрозаймам до разработки специальной программы льготного финансирования начинающих.Председатель СРО "Опора России" Ирина Титова задала вопрос о необходимости определения перечня объектов нежвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется от кадастровой стоимости. Во многих регионах РФ приняты нормативы по площадям таких помещений, например, от 200 м.Отсутствие таких критериев приводит к тому, что налогом облагаются, например, небольшие помещения сельских магазинов, а для их владельцев даже небольшие суммы могут быть чувствительными.Дмитрий Азаров поручил министру экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову вместе с профильными ведомствами, общественными организациями разработать такие критерии - возможно (не только по площади помещения, но и по видам бизнеса, территориальному расположению объектов МСП).Компания Сергея Рыжова развивает в СО промышленный туризм - организует экскурсии на предприятия для гостей региона и школьников.Проект уже был представлен АСИ и рекомендован к тиражированию в других регионах. Для того, чтобы наш регион стал флагманским, необходимо подписать соглашение о развитии этого направления между Правительством и АСИ.Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Рыжова за работу.«Это не только перспективное направление туризма, это, прежде всего, профориентация для ребят, воспитание патриотизма», - отметил губернатор и заверил, что поддержка проекту будет оказана.Максим Гинзбург задал вопрос о предоставлении субсидий на модернизацию и закупку оборудования для мясоперерабатывающей отрасли.Глава региона отметил, что такие программы поддержки уже есть, однако, по всей видимости, информирование о них не выстроено должным образом.Губернатор поручил Дмитрию Богданову вместе с МСП разработать удобную и понятную форму информирования о мерах поддержки, которая будет позволять каждому предпринимателю наглядно видеть, на какие формы поддержки может рассчитывать его бизнес.Совладелец модного дома Дмитрий Горячев отметил, что предприятие готово к выходу на экспорт, есть ряд заказов из Европы. Компания хотела бы принять участие в нацпроекте по развитию экспорта, а также получить возможность участвовать в крупных выставках и форумах.Глава региона отметил, что сейчас СО активно продвигает интересы регионального бизнеса на бизнес-форумах, крупнейшие - РИФ в Сочи и ПМЭФ в Санкт-Петербурге: «Мы позиционируем регион прежде всего для вас! Чтобы продвигать там самарскую продукцию. Заявляйтесь! Мы в этом заинтересованы»Директор выставочной компании Андрей Левитан обозначил необходимость строительства в СО современного конгрессно-выставочного пространства.«Считаю это крайне важным для региона. Однако вопрос требует проработки. Во многих регионах видел, что такие центры стоят пустые»,- отметил Дмитрий Азаров.«Наполняемость площадки зависит от каждого из вас. Важно, чтобы именно в Самаре проходило как можно больше важных, значимых мероприятий», - сказал Дмитрий Азаров и подчеркнул, что Правительство уже активно работает в этом направлении (Кубок по футболу, Российско-китайские молодежные игры).Директор консалтинговой компании Никита Петухов обозначил вопрос реставрации объектов ОКН, расположенных в старом центре города, за счёт бизнеса: долгосрочная аренда за 1 рубль при условии восстановления объекта.Дмитрий Азаров отметил, что такие предложения уже есть.По данным Минимущества, сейчас на таких условиях предлагается 4 объекта. Глава региона поручил Министру имущественных отношений Сергею Черепанову в течение месяца организовать рабочую группу, представить бизнес-сообществу существующие варианты и узнать их запросы по конкретным зданиям, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.