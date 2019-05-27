Участники форума "Линия успеха" обозначили целый ряд вопросов, большинство из них касается мер поддержки МСП
27 мая 2019 14:49
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Директор сети пекарен Эдуард Бикоев отметил,что существующие меры поддержки помогли ему в развитии бизнеса, однако предложил несколько решений для начинающих МСП: от снижения процентной ставки по микрозаймам до разработки специальной программы льготного финансирования начинающих.
Председатель СРО "Опора России" Ирина Титова задала вопрос о необходимости определения перечня объектов нежвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется от кадастровой стоимости. Во многих регионах РФ приняты нормативы по площадям таких помещений, например, от 200 м.
Отсутствие таких критериев приводит к тому, что налогом облагаются, например, небольшие помещения сельских магазинов, а для их владельцев даже небольшие суммы могут быть чувствительными.
Дмитрий Азаров поручил министру экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову вместе с профильными ведомствами, общественными организациями разработать такие критерии - возможно (не только по площади помещения, но и по видам бизнеса, территориальному расположению объектов МСП).
Компания Сергея Рыжова развивает в СО промышленный туризм - организует экскурсии на предприятия для гостей региона и школьников.
Проект уже был представлен АСИ и рекомендован к тиражированию в других регионах. Для того, чтобы наш регион стал флагманским, необходимо подписать соглашение о развитии этого направления между Правительством и АСИ.
Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Рыжова за работу.
«Это не только перспективное направление туризма, это, прежде всего, профориентация для ребят, воспитание патриотизма», - отметил губернатор и заверил, что поддержка проекту будет оказана.
Максим Гинзбург задал вопрос о предоставлении субсидий на модернизацию и закупку оборудования для мясоперерабатывающей отрасли.
Глава региона отметил, что такие программы поддержки уже есть, однако, по всей видимости, информирование о них не выстроено должным образом.
Губернатор поручил Дмитрию Богданову вместе с МСП разработать удобную и понятную форму информирования о мерах поддержки, которая будет позволять каждому предпринимателю наглядно видеть, на какие формы поддержки может рассчитывать его бизнес.
Совладелец модного дома Дмитрий Горячев отметил, что предприятие готово к выходу на экспорт, есть ряд заказов из Европы. Компания хотела бы принять участие в нацпроекте по развитию экспорта, а также получить возможность участвовать в крупных выставках и форумах.
Глава региона отметил, что сейчас СО активно продвигает интересы регионального бизнеса на бизнес-форумах, крупнейшие - РИФ в Сочи и ПМЭФ в Санкт-Петербурге: «Мы позиционируем регион прежде всего для вас! Чтобы продвигать там самарскую продукцию. Заявляйтесь! Мы в этом заинтересованы»
Директор выставочной компании Андрей Левитан обозначил необходимость строительства в СО современного конгрессно-выставочного пространства.
«Считаю это крайне важным для региона. Однако вопрос требует проработки. Во многих регионах видел, что такие центры стоят пустые»,- отметил Дмитрий Азаров.
«Наполняемость площадки зависит от каждого из вас. Важно, чтобы именно в Самаре проходило как можно больше важных, значимых мероприятий», - сказал Дмитрий Азаров и подчеркнул, что Правительство уже активно работает в этом направлении (Кубок по футболу, Российско-китайские молодежные игры).
Директор консалтинговой компании Никита Петухов обозначил вопрос реставрации объектов ОКН, расположенных в старом центре города, за счёт бизнеса: долгосрочная аренда за 1 рубль при условии восстановления объекта.
Дмитрий Азаров отметил, что такие предложения уже есть.
По данным Минимущества, сейчас на таких условиях предлагается 4 объекта. Глава региона поручил Министру имущественных отношений Сергею Черепанову в течение месяца организовать рабочую группу, представить бизнес-сообществу существующие варианты и узнать их запросы по конкретным зданиям, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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