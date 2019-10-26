Участник шоу "Голос" объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину
26 октября 2019 16:19
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Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина. На это обратили внимание пользователи YouTube, где разместили фрагмент из выпуска программы.
"Пройти во второй тур шоу "Голос" на Первом канале было настолько неожиданно, что все, о чем я думал в тот момент, — это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам. И только после того как об этом написали в Сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу. Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день", — рассказал Королев.
Артист также добавил, что испытывает бесконечное уважение к Сюткину и любовь к его музыке.
"Я переволновался и вообще плохо помню те мгновения, все как во сне было. Впредь буду внимательнее, и все будет хорошо", — написал Королев в Instagram.
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