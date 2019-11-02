Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в "Голос"
2 ноября 2019 15:03
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Алехно исполнил лирическую композицию "Подберу музыку" на музыку Раймонда Паулса и стихи Андрея Вознесенского, которую пел эстонский певец Яак Йоала, передает РИА Новости.
"Мы знакомы очень давно. Потрясающий певец. Я не знаю, почему я тебя не узнала. Прости меня", — первой прокомментировала Полина Гагарина.
Остальные члены жюри Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Константин Меладзе объяснили свой отказ тем, что им не хватило оригинальности в исполнении.
"Совокупность вас и этой песни привела к абсолютно ресторанному пению.Такое пение совсем неплохо, но оно подразумевает, что слушать такую музыку надо выпившим. Это так шаблонно. У нас в Николаеве, где я учился, в ресторане "Нептун" вот точно также пели", — разгромил белорусского певца Константин Меладзе.
"Присоединяюсь", — поддержал Шнуров.
После уже Валерий Сюткин решил заступиться за Руслана и сказал, что "никакого ресторана не почувствовал".
За кулисами Алехно признался, что это надо было сделать, чтобы "не жалеть в 60 лет, что не пошел на проект".
Фото: соцсети
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