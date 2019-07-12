Участковые СО продолжают проводить профилактические мероприятия среди населения в период летних отпусков и дачного сезона

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При совершении квартирных краж они различными способами способами проникают в чужие квартиры и дома. Это может быть вскрытие замков на входных дверях, отжатие пластиковых окон, проникновение через открытые на проветривание окна.С целью профилактики имущественных преступлений и привлечения внимания общественности к проблеме квартирных краж в летний период времени, участковые Приволжского района провели акцию «Защити квартиру летом!», в ходе которой разъясняли жителям на своих административных участках как можно защитить свое жилище от преступных посягательств, а так же раздавали и вкладывали в почтовые ящики памятки, содержащие полезную информацию.В памятке даны советы участковых уполномоченных полиции о наиболее эффективных средствах защиты от квартирных воров : установка охранной сигнализации и камер наружного наблюдения, оборудование нижних и верхних этажей решетками, установка надежных входных дверей и замков. Также сотрудники полиции напомнили гражданам о простых правилах – не открывать дверь незнакомым людям, не оставлять открытыми окна и форточки, об отъезде в командировки и отпуск сообщать только надежным людям, не прятать ключи в слишком легко обнаруживаемых местах, не размещать в социальных сетях информацию о длительном отъезде и фотографии имущества, находящегося в квартире.В памятке указаны служебный номер мобильного телефона участкового уполномоченного полиции, обслуживающего тот или иной административный участок и телефон дежурной части, по которым граждане могут сообщить обо всех замеченных правонарушениях, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области