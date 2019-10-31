Участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволяет самарским работникам расти профессионально

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Их обучение ведется преподавателями Самарского государственного технического университета совместно с привлеченными специалистами компании Tetra Pak. Теория преподается на территории вуза, а практическая часть – на территории самого предприятия, на новом оборудовании, которое в настоящее время монтируется. Сейчас обучается группа из 8 человек. Обучающий курс с учетом практики составит 40 часов. Среди повышающих квалификацию и трудовая династия Борисовых. Братья Антон и Вадим на предприятии с 2012 года, пришли вслед за отцом, вначале работали грузчиками. Сейчас Вадим – инженер,Антон – оператор 3 разряда. Оба довольны возможностью учиться дальше и применять полученные знания на новом современном оборудовании.«Наше предприятие сейчас в активной фазе роста. Нацпроект как раз помогает выполнить эту задачу максимально эффективно и быстро. Повышение квалификации, помимо новых знаний, даст мне возможность и вырасти профессионально – до наладчика оборудования», – рассказал Антон Борисов.Помимо возможности за счет государственной поддержки повысить квалификационный уровень работников, предприятие имеет и экономическую выгоду – реализация мероприятия предусматривает возмещение затрат работодателей на организацию переподготовки и повышения квалификации работников.«Мероприятие, направленное на повышение профессионального уровня работников, уже доказало свою востребованность – на сегодняшний день квота на переобучение превышена практически втрое», – сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.В настоящее время центры занятости заключили договоры с 29 предприятиями на организацию обучения 2112 работников, к обучению приступили1343 человек, из них 461 человек завершил обучение, передает пресс-служба облправительства.