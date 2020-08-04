УПЧ в Самарской области и Республике Татарстан проверили условия прохождения службы призывников

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Как принимают новобранцев? Контроль, предотвращение и оперативное реагирование по нарушениям прав призывников и военнослужащих – одна из задач Уполномоченного по правам человека.Сегодня в Самарской области с визитом находится Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, Председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах Приволжского федерального округа Сария Сабурская. Вместе с региональным омбудсменом Ольгой Гальцовой они посетили одну из войсковых частей армии с целью ознакомления с условиями прохождения военной службы военнослужащими по призыву.В сопровождении заместителя командира полка радиационной, химической и биологической защиты Дмитрия Крмаджяна правозащитники проверили состояние казарм – солдаты размещаются в просторных четырехместных кубриках, пунктов питания – светлая столовая и разнообразное меню, комнат быта, оборудованных современной техникой, а также спортивного корпуса с тренажерным залом - служащие занимаются минимум 5 часов в неделю.Посетили и место полевых учений. Уполномоченные осмотрели палаточный лагерь, пообщались с командирами, убедившись, что новобранцы многому научатся у них.- Здесь есть все необходимое для службы и жизни. Обратите внимание на самоходный походный храм, предусмотрены молельные комнаты для последователей других религий. Сегодня служба в армии проходит комфортно для солдат, - сказал Дмитрий Крмаджян.Встреча с новобранцами состоялась в клубе войсковой части. Ребята рассказали, что им нравится нести службу, интересен процесс обучения. Питание и медицинская помощь, по их словам, организованы хорошо.– Посещение именно этой части связано с тем, что здесь много призывников из Республики Татарстан и Самарской области. Мы пообщались с личным составом и остались удовлетворены ответами солдат. Отмечу, что программа защиты прав призывников в Татарстане действует уже 10 лет, мы посещаем части в Хабаровске, Калининграде, Мурманске, в Крыму. Сегодня жалоб не поступило, – отметила Сария Сабурская.- Чаще всего новобранцев волнует состояние здоровья, возможность свидания с родственниками, семейные вопросы, перевод в другую часть. Вы всегда можете обратиться с просьбой к Уполномоченному по правам человека, в беде вас никогда не оставят - подчеркнула Ольга Гальцова.Впереди у ребят присяга, а значит – встреча с родными. Уполномоченные пожелали новобранцам силы духа, мужества и веры в себя. Домой солдаты должны вернуться здоровыми, возмужавшими и окрепшими, готовыми трудиться на благо своей семьи и Родины, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.Фото: пресс-служба УПЧ в Самарской области