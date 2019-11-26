УФССП СО: Как можно оплатить задолженность?

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Погасить долг по исполнительному производству можно путем перевода денег на расчетный счет, сделать который можно непосредственно в отделе судебных приставов с помощью банковской карты через POS-терминал.На сегодня терминал по приему безналичных платежей находится в 30 отделах региона.Оплатить свою задолженность непосредственно в отделе могут должники из Самарского, Октябрьского, Промышленного и Куйбышевского районов г. Самары, из Хворостянского и Приволжского районов Самарской области, из г. Сызрани, г. Отрадного, г. Похвистнево и г. Новокуйбышевск. Также POS-терминалы работают в отделах Автозаводского и Комсомольского районов г. Тольятти, Ставропольского, Кошкинского, Красноармейского, Безенчукского, Борского и Богатовского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Камышлинского и Клявлинского, Пестравского, Кинельского, Нефтегорского и Алексеевского, Сергиевского, Шентланиского и Исаклинского районов Самарской области.Кроме того, судебными приставами во время проведения исполнительных действий также используется POS-терминал, с помощью которого каждый должник может погасить задолженность непосредственно на месте.Также оплатить долги можно с помощью Интернет-сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления ( http://r63.fssprus.ru/ ), воспользовавшись различными электронными платежными системами. Кроме того, рассчитаться с долгами можно, используя сервис «Единый портал государственных услуг» (ЕПГУ).Электронная система расчетов значительно экономит время граждан, так как электронные сервисы доступны круглые сутки, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.Фото: Пресс-служба УФССП России по Самарской области