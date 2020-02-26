УФНС проведет мероприятие совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в СО Евгением Борисовым
26 февраля 2020 16:31
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Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгением Борисовым совместно с УФНС России по Самарской области на 27 февраля запланировано проведение мероприятия по теме: «Порядок и методы осуществления контрольно-надзорной деятельности налоговыми органами в отношении налогоплательщиков на современном этапе. Оценка рисков взаимодействия налогоплательщиков с контрагентами».
Планируется рассмотреть следующие вопросы:
-инструменты контроля налоговых органов;
-инструкция по выбору контрагента, чтоб не было проблем с налоговыми органами;
-как защитить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
- проблемы субсидиарной ответственности;
-новые юридические практики;
-IT-технологии и другое.
Мероприятие состоится по адресу: Самара, ул. Главная, д.3 в помещении МП «Самарский бизнес-инкубатор» с 11.00 до 13.00.
Данная тема может быть интересна для налогоплательщиков применяющих общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, где объектом налогообложения являются доходы уменьшенные на величину расходов.
Цель данного мероприятия минимизировать риски при ведении финансово-хозяйственной деятельности в современных условиях.
На данное мероприятие приглашены общественные организации, ассоциации предпринимателей, аудиторские компании и т.д., передает пресс-служба облправительства.
Планируется рассмотреть следующие вопросы:
-инструменты контроля налоговых органов;
-инструкция по выбору контрагента, чтоб не было проблем с налоговыми органами;
-как защитить свой бизнес от недобросовестных контрагентов;
- проблемы субсидиарной ответственности;
-новые юридические практики;
-IT-технологии и другое.
Мероприятие состоится по адресу: Самара, ул. Главная, д.3 в помещении МП «Самарский бизнес-инкубатор» с 11.00 до 13.00.
Данная тема может быть интересна для налогоплательщиков применяющих общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, где объектом налогообложения являются доходы уменьшенные на величину расходов.
Цель данного мероприятия минимизировать риски при ведении финансово-хозяйственной деятельности в современных условиях.
На данное мероприятие приглашены общественные организации, ассоциации предпринимателей, аудиторские компании и т.д., передает пресс-служба облправительства.
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