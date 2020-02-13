У водителей беспилотных автомобилей в России появятся специальные права
13 февраля 2020 21:03
67
Чиновники Татарстана разработали первый в России федеральный закон о беспилотных автомобилях «Об инновационных транспортных средствах». Комитет Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщает, что разработанный законопроект уже одобрен профильным комитетом и 20 февраля его рассмотрят в Госдуме, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на "Коммерсантъ".
По документу предполагается, что водители беспилотных автомобилей будут иметь специальные документы, дающие право управления автономным автомобилем. Данный законопроект необходим, чтобы автономные автомобили получили допуск на дороги общего пользования. Беспилотники способны ездить по дорогам самостоятельно, но на первых порах в них должен находиться оператор. В законопроекте уточняется, что водитель-оператор беспилотника должен иметь российские права и документ, который дает право управления автономным автомобилем. А сам автомобиль должен быть застрахован на случай аварий и взлома от проникновения. Автомобили должны быть зарегистрированы в ГИБДД. Минимальную сумму страховки установит правительство РФ. Уточняется, что информация о поездке будет записываться на специальные устройства.
Когда будут завершены испытания беспилотников, потребуются изменения в закон об ОСАГО. Также в законопроекте говорится о необходимости адаптации дорожной инфраструктуры под беспилотники. Речь идет об изменении дорожной разметки и дорожных знаков.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 февраля 2020 21:03
Дающие право управления автономным автомобилем. Социум
63
13 февраля 2020 20:37
На прием к губернатору пришли жители региона, решение вопросов которых требует особого внимания со стороны руководства области. Социум
79
13 февраля 2020 17:57
Полицейские оперативно доставили ребенка в больницу для оказания квалифицированной помощи. Социум
125
Здравоохранение
13 февраля 2020 13:58
Благодаря высокому профессионализму и мастерству докторов операция прошла успешно. Здравоохранение
163
13 февраля 2020 11:02
При выявлении одного из указанных недостатков потребитель вправе потребовать замены товара на аналогичный продукт той же марки. Здравоохранение
170
12 февраля 2020 16:16
В городской клинической больнице №21 проведена дезинфекция, работу возобновили в 3.00 12 февраля. Здравоохранение
289
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
533
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
427
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15321
Туризм
11 февраля 2020 13:16
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
259
7 февраля 2020 10:54
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
236
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
581
Образование
13 февраля 2020 16:02
Детские мини-технопарки в регионе создают в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Образование
138
13 февраля 2020 12:22
Если ребенка приняли в сад, родителям сообщат об этом его работники. Образование
167
12 февраля 2020 12:19
Археологи и программисты приступили к разработке виртуальной 3D-модели раскопок. Образование
234
Культура
13 февраля 2020 10:02
Оно состоится 14 февраля в 13.00. Культура
200
13 февраля 2020 09:21
Участники отметили, что все показатели нацпроекта "Культура" выполнены Самарской областью. Культура
189
12 февраля 2020 22:43
Спектакль наполнен личными воспоминаниями актёра, житейской мудростью, иронией над собой и над самой жизнью. Культура
276
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
353
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15781
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
70
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
94
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
133
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
667
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2570
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1006
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2079
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1593
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1186
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
425
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1197
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1692
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1702
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2036
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3156
Мероприятия