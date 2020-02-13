У водителей беспилотных автомобилей в России появятся специальные права

67

У водителей беспилотных автомобилей в России появятся специальные праваПо документу предполагается, что водители беспилотных автомобилей будут иметь специальные документы, дающие право управления автономным автомобилем. Данный законопроект необходим, чтобы автономные автомобили получили допуск на дороги общего пользования. Беспилотники способны ездить по дорогам самостоятельно, но на первых порах в них должен находиться оператор. В законопроекте уточняется, что водитель-оператор беспилотника должен иметь российские права и документ, который дает право управления автономным автомобилем. А сам автомобиль должен быть застрахован на случай аварий и взлома от проникновения. Автомобили должны быть зарегистрированы в ГИБДД. Минимальную сумму страховки установит правительство РФ. Уточняется, что информация о поездке будет записываться на специальные устройства.Когда будут завершены испытания беспилотников, потребуются изменения в закон об ОСАГО. Также в законопроекте говорится о необходимости адаптации дорожной инфраструктуры под беспилотники. Речь идет об изменении дорожной разметки и дорожных знаков.Фото из открытых источников