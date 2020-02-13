Я нашел ошибку
Главные новости: 
Анатолий Артамонов, руководивший регионом с 2000 года, подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова
Дающие право управления автономным автомобилем.
У водителей беспилотных автомобилей в России появятся специальные права
Принять участие в стартах могут все любители биатлона, имеющие соответствующую подготовку.
На лыжно-биатлонной трассе «Беркут» в селе Камышла состоятся соревнования по пневмо-биатлону - 2020
На прием к губернатору пришли жители региона, решение вопросов которых требует особого внимания со стороны руководства области.
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
«Время Тольятти-2020» – новый социокультурный проект, посвященный Году Тольятти.
Известна программа «Время Тольятти-2020» на предстоящие выходные
«Battery Innovation 2020»: широкие возможности для научно-технического обмена.
В Тольятти начала работу Вторая международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020»
Первым вопросом министр лесного хозяйства СО Александр Ларионов доложил об исполнении 39 поручений предыдущего заседания общественного совета.
На заседании общественного совета обсудили вопросы улучшения экологической обстановки в Самарской области
Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины.
Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России
сегодня  Четверг, 13 февраля, 22:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/02:
USD 63.6
0.55
EUR 69.18
0.4
Новости /  Общество /  Социум  

У водителей беспилотных автомобилей в России появятся специальные права

13 февраля 2020 21:03
67
Дающие право управления автономным автомобилем.
У водителей беспилотных автомобилей в России появятся специальные права

Чиновники Татарстана разработали первый в России федеральный закон о беспилотных автомобилях «Об инновационных транспортных средствах». Комитет Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщает, что разработанный законопроект уже одобрен профильным комитетом и 20 февраля его рассмотрят в Госдуме, передает samarskie-voditeli.ru со ссылкой на "Коммерсантъ".

По документу предполагается, что водители беспилотных автомобилей будут иметь специальные документы, дающие право управления автономным автомобилем. Данный законопроект необходим, чтобы автономные автомобили получили допуск на дороги общего пользования. Беспилотники способны ездить по дорогам самостоятельно, но на первых порах в них должен находиться оператор. В законопроекте уточняется, что водитель-оператор беспилотника должен иметь российские права и документ, который дает право управления автономным автомобилем. А сам автомобиль должен быть застрахован на случай аварий и взлома от проникновения. Автомобили должны быть зарегистрированы в ГИБДД. Минимальную сумму страховки установит правительство РФ. Уточняется, что информация о поездке будет записываться на специальные устройства.

Когда будут завершены испытания беспилотников, потребуются изменения в закон об ОСАГО. Также в законопроекте говорится о необходимости адаптации дорожной инфраструктуры под беспилотники. Речь идет об изменении дорожной разметки и дорожных знаков. 



Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
13 февраля 2020  21:03
Дающие право управления автономным автомобилем.
У водителей беспилотных автомобилей в России появятся специальные права
Дающие право управления автономным автомобилем.  Социум
63
13 февраля 2020  20:37
На прием к губернатору пришли жители региона, решение вопросов которых требует особого внимания со стороны руководства области.
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
На прием к губернатору пришли жители региона, решение вопросов которых требует особого внимания со стороны руководства области.   Социум
79
13 февраля 2020  17:57
Полицейские оперативно доставили ребенка в больницу для оказания квалифицированной помощи.
В Самаре инспекторы ДПС спасли жизнь двухлетней девочке
Полицейские оперативно доставили ребенка в больницу для оказания квалифицированной помощи.  Социум
125
Весь список

Здравоохранение
13 февраля 2020  13:58
В Самарской больнице им. Т.И. Ерошевского пациенту из Италии «открыли» глаз после детской травмы
В Самарской больнице им. Т.И. Ерошевского пациенту из Италии «открыли» глаз после детской травмы
Благодаря высокому профессионализму и мастерству докторов операция прошла успешно.  Здравоохранение
163
13 февраля 2020  11:02
Роспотребназдор рассказал о правилах возврата и обмена лекарств
Роспотребназдор рассказал о правилах возврата и обмена лекарств
При выявлении одного из указанных недостатков потребитель вправе потребовать замены товара на аналогичный продукт той же марки. Здравоохранение
170
12 февраля 2020  16:16
В городской клинической больнице №21 проведена дезинфекция, работу возобновили в 3.00 12 февраля.
В Минздраве РБ прокомментировали ситуацию с подозрением на коронавирус
В городской клинической больнице №21 проведена дезинфекция, работу возобновили в 3.00 12 февраля.   Здравоохранение
289
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
533
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
427
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15321
Весь список
Туризм
11 февраля 2020  13:16
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Из Самары в Крым снова начнут летать прямые рейсы
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
259
7 февраля 2020  10:54
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
Больше половины россиян отправятся отдыхать в Крым на поезде
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
236
1 февраля 2020  09:53
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
581
Весь список
Образование
13 февраля 2020  16:02
Детские мини-технопарки в регионе создают в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
В Самарской области в 2020 году планируют создать 21 новый детский мини-технопарк
Детские мини-технопарки в регионе создают в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».  Образование
138
13 февраля 2020  12:22
В Самаре 14 февраля распределят свободные места в детсадах
В Самаре 14 февраля распределят свободные места в детсадах
Если ребенка приняли в сад, родителям сообщат об этом его работники.  Образование
167
12 февраля 2020  12:19
В Самарском университете создают машину времени для археологов будущего
В Самарском университете создают "машину времени" для археологов будущего
Археологи и программисты приступили к разработке виртуальной 3D-модели раскопок. Образование
234
Весь список

Культура
13 февраля 2020  10:02
Самарцев приглашают на День всех влюбленных в зоопарк
Самарцев приглашают на «День всех влюбленных» в зоопарк
Оно состоится 14 февраля в 13.00. Культура
200
13 февраля 2020  09:21
Губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Совета по культуре и искусству
Губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Совета по культуре и искусству
Участники отметили, что все показатели нацпроекта "Культура" выполнены Самарской областью. Культура
189
12 февраля 2020  22:43
Спектакль наполнен личными воспоминаниями актёра, житейской мудростью, иронией над собой и над самой жизнью.
В Самарском театре драмы состоится премьера моноспектакля Олега Белова «Я верю»
Спектакль наполнен личными воспоминаниями актёра, житейской мудростью, иронией над собой и над самой жизнью.  Культура
276
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
353
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15781
Весь список
Мода
7 февраля 2020  15:53
Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
 Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка.   Мода
70
29 января 2020  10:26
Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
 При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
94
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
133
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
667
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2570
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
1006
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
2079
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1593
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1186
Весь список

Фоторепортажи
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
425
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1197
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1692
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1702
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
2036
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3156
Весь список

Мероприятия
На лыжно-биатлонной трассе «Беркут» в селе Камышла состоятся соревнования по пневмо-биатлону - 2020
Известна программа «Время Тольятти-2020» на предстоящие выходные
В ДК «Победа» состоится концерт народного хора украинской песни «Проминь»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные