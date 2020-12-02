У входов в магазины Самарской области могут разместить графики посещаемости

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На заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, которое состоялось 30 ноября, прозвучало предложение разместить на входах в магазин графики посещаемости.

Правда, речь не о расписании, обязательном к исполнению покупателями, а лишь об информировании. Сверяясь с графиками, люди смогут ориентироваться, когда в том или ином магазине происходит основной наплыв клиентов, выбирая для себя более безопасное время визита. Рассмотреть такую возможность крупным торговым сетям предложил председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Первый вице-губернатор отметил, что особенно это актуально в преддверии новогодних праздников - традиционной поры аншлагов в магазинах.

Представители крупных ритейлеров, в свою очередь, рассказали о мерах, предпринимаемых для безопасности граждан. Отмечается, что многие посетители, надев маску на входе в торговый центр, затем её снимают. Предприниматели предложили сделать постоянным административное патрулирование в ТЦ в выходные, когда поток посетителей больше, а также усилить рейды в будни, пишет ГТРК Самара.