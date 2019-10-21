У школьников Самарской области появился шанс на ещё одну победу в литературном конкурсе «Живая классика»

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За 9 лет в самом масштабном литературном проекте страны «Живая классика» приняли участие более 10 миллионов талантливых школьников. Но любой конкурс – это конкуренция, где есть победители и проигравшие. Для того чтобы каждый подросток мог получить дополнительный шанс на победу и проявить себя в качестве лучшего чтеца своего любимого произведения, в этом сезоне запускается новый проект «Живая классика 365».В «ЖК 365» дети тоже будут соревноваться в выразительном чтении вслух, но в отличие от основного конкурса, где ценится оригинальный выбор текста, здесь все участники будут читать одно и то же произведение.«Живая классика» сделала подборку из 365 самых популярных среди подростков текстов. Каждый из этих текстов будет служить основой для чтецкого батла. Всю информацию о творческих поединках и расписание можно найти на официальном сайте конкурса https://youngreaders.ru/ и в группах «Живой классики» в социальных сетях.По условиям нового проекта, участникам необходимо записать видео своего выступления и загрузить ролик на сайт. Участвуя в «Живой классике 365» в течение года, ребенок получает баллы, которые потом будут конвертироваться в призы: это может быть путёвка в лагерь, свитшот, рюкзак или интересная книга.«За эти годы я познакомилась с огромным количеством талантливых подростков, которые заслуживали того, чтобы стать победителями конкурса, но что-то у них не сложилось. Проект «Живая классика 365» даёт таким конкурсантам ещё один шанс: они могут стать лучшими чтецами определённого произведения в стране, в городе или в своей школе», – говорит президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.Победителей будет определять онлайн голосование.В ближайшее время пройдут батлы по следующим произведениям:«Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров, до 5 ноября.«Портрет Дориана Грея», Оскар Уальд, до 6 ноября.«Фотография», Анатолий Приставкин, до 7 ноября, передает пресс-служба Фонда конкурса юных чтецов "Живая классика".