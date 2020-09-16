У самарских лесников появился пожарный катер

147

Пассажировместимость и грузоподъемность катера позволяют оперативно доставить к месту тушения команду в составе восьми человек с противопожарным инвентарем.

Пожарный катер, предназначенный для оперативного тушения лесных пожаров на островах и вдоль береговой линии, был приобретен для ГБУ СО «Самаралес». Это стало возможным благодаря национальному проекту «Экология», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. В Самарской области реализацию нацпроекта курирует Губернатор Дмитрий Азаров.

На островах, покрытых лесными культурами, где зачастую отсутствуют источники воды, применить наземную пожарную технику и трактора не представляется возможным. Противопожарное оборудование, установленное на судне, позволяет тушить пожар непосредственно с воды, а также может использоваться для прокладки рукавных линий.

Пассажировместимость и грузоподъемность катера позволяют оперативно доставить к месту тушения команду в составе восьми человек с противопожарным инвентарем, оборудованием и экипировкой, а также производить эвакуацию пострадавших.

Директор ГБУ СО «Самаралес» Сергей Логунов отметил, что применение современной техники и оборудования дает возможность более оперативно и качественно выполнять профилактические противопожарные мероприятия и существенно улучшить показатели по тушению лесных пожаров.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2019 – 2020 годы закуплено 84 единицы лесопожарной техники: 23 трактора, 9 пожарных автоцистерн, 26 автомобилей повышенной проходимости, 25 лесопатрульных автомобилей повышенной проходимости с оборудованием для тушения пожаров, пожарный катер.

Кроме того, в этом году за счет средств федерального бюджета приобретены 23 легковых автомобиля «НИВА» для осуществления лесного и пожарного надзора.