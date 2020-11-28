У православных христиан начался Рождественский пост

108

Православные верующие в России отмечают начало Рождественского (или Филиппова) поста. На протяжении 40 дней верующие должны будут воздерживаться от различных искушений в преддверии одного из главных христианских праздников — Рождества, передает Лайф. Однако в этом году пандемия коронавируса вносит некоторые особенности в этот ритуал. Например, священнослужители призывают не воздерживаться от еды в случае недомогания.

— Непременно кушай говяжий бульон и другую нужную по требованию твоего тела мясную пищу. Церковь положила в известные времена воздержание от мясной пищи для того, чтобы непрестанно употребляемая мясная пища не разгорячала безмерно тел, чтобы они на растительной пище постного времени прохлаждались и облегчались, — приводит "Российская газета" цитату из письма епископа, богослова Игнатия Брянчанинова.

Также в пост недопустима разнузданность и уместна сдержанность. Например, многие православные верующие в это время отказываются от просмотра увеселительных телепередач. А некоторые даже воздерживаются от интимных отношений с супругами.

Священнослужители отмечают, что если воздержание от еды и развлечений приводит лишь к росту агрессии, раздражительности и унынию, то такой пост лишь формальность и не имеет смысла.

Кроме того, в РПЦ призвали прихожан соблюдать все правила, рекомендованные медиками, чтобы не подвергать опасности окружающих. А в случае болезни можно присоединиться к молитве в церкви, включив онлайн-трансляцию богослужения.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин