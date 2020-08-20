«Творцы счастья»: новые герои, новые знакомства, новые истории успеха

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Инклюзивный проект областной Общественной палаты реализуется с 2019 года. Герои проекта – творческие люди с ОВЗ на личных примерах демонстрируют молодому поколению, как можно победить сложные жизненные ситуации, достичь общественного признания и гармонии в личной жизни.Инвалид детства по слуху, выпускник самарской школы-интерната №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, – дополнительное образование Павел Родионов получил в СГКСТД по специальности «мастер-художник», затем освоил также специальность «актер театра и кино». В 2018 году стал обладателем главного приза на кинофестивале KGT18 в номинации «Лучший короткометражный фильм». С 2018 года. Кроме того, Павел Родионов – актер театра «LEUTE WIE DIE» (Дюссельдорф, Германия), ведущий спортивных программ на жестовом языке телевидения Швейцарии.Как и другие герои проекта Общественной палаты Самарской области «Творцы счастья» Павел Родионов рассказал представителям молодежных организаций, студентам СГКСТД и учащимся своей родной школы – ребятам с различными нарушениями слуха – о своем жизненном пути, о том, с какими трудностями сталкиваются люди с ОВЗ и как можно преодолеть эти трудности. Рассказ человека, который «сделал себя сам», проиллюстрировало авторское короткометражное кино и отрывки спектаклей из репертуара театра «LEUTE WIE DIE» с участием Павла Родионова.Активисты молодежных организаций, молодые художники и дизайнеры задали новому герою проекта «Творцы счастья» различные вопросы и поделились своими переживаниями и первыми успехами.Так, выпускница этого года Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Наталья Резвина, обучавшаяся по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», рассказала о том, как именно родное учебное заведение помогло ей преодолеть сложности в общении и сделать первые шаги на профессиональном поприще: «Обучение в колледже предполагает получение профессионального образования, но для меня прошедшие четыре года это не только учебные занятия, но и возможность получения навыков, которые позволяют быстро адаптироваться в коллективе, социализироваться в обществе. В колледже благоприятная атмосфера среди студентов и педагогов, я порой не замечала, тех особенностей здоровья, которые у меня есть. Колледж дал мне возможность стать победителем в международных Лихачевских научных чтениях, лауреатом чемпионата профессионального мастерства Абилимпикс, участником различных творческих мастер классов».Педагоги ГБОУ школа-интернат №4 г.о. Самара, в свою очередь, в ходе круглого стола поделились опытом организации внеклассной деятельности, мотивации учащихся коррекционных учреждений к творческой самореализации.«Работа в коррекционной школе сложна, насыщенна и очень интересна. Наши ребята особенные, требующие зачастую нестандартных подходов и к учебе, и к организации внешкольной работы. Но они все талантливы, каждый по-своему. Павел Родионов один из них: моих любимых учеников, коими являются все без исключения. Его всегда отличали трудолюбие, оптимизм и рациональный подход к заданному делу. Именно во взаимодействии с преподавательским составом интерната он и стал тем, кем является сегодня: гордостью не только школы, но и всей Самарской области», – отметила директор ГБОУ школа-интернат №4 г.о. Самара Елена Милькина.«Для меня моя школа – это нечто большее, чем просто учебное заведение. Ведь здесь меня научили не просто читать или писать: здесь меня научили думать, выбирать порой сложное, но в итоге верное решение, здесь я определился со своей профессией. Мне очень повезло с педагогами. Я родился без слуха и понимал, что мне будет очень тяжело жить в мире слышащих. Однако школа помогла не только научиться полноценно жить, но и связать себя с искусством. В школе я активно принимал участие в концертах и спектаклях, а также открыл киностудию, начал пробовать себя в качестве кинорежиссера. Затем с отличием окончил Российскую академию искусств, став актером. Сейчас сотрудничаю с международными киностудиями для глухих. За все это я благодарен своей школе. Низкий поклон учителям и директору Елене Алексеевне за поддержку, за то, что научили меня никогда не сдаваться! А еще огромное спасибо за то, что именно благодаря полученным знаниям и характеру, который развился в школьные годы, я достойно, надеюсь, представляю нашу родную Самарскую область не только на общероссийском, но и на международном уровне. Я чувствую себя абсолютно полноценным и жизнерадостным человеком: ведь у меня есть любимое дело», – говорит Павел Родионов.«В рамках реализации общественно значимого проекта «Творцы счастья», мы, по сути, преследуем две основные цели: дополнительно поддержать творческих людей с особенностями здоровья, сформировать их устойчивую связь с подрастающим поколением, молодежными организациями, с одной стороны; дать молодежи некий духовный ориентир, показать как сила духа и талант могут проложить дорогу в самой сложной ситуации, – с другой. Среди участников мероприятий проекта – встреч с уже состоявшимися «творцами» или теми, кто уверенно идет по этому пути, – молодые люди с ОВЗ. Мы уверены, что эти встречи могут стать началом новых перспективных проектов, мотивирующих ребят с ограничениями по здоровью к профессиональному и творческому росту, – рассказал автор проекта, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член ОП РФ Павел Покровский. – Несмотря на особенности этого года, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекцией, проект развивается, молодежная аудитория в нем заинтересована, просит проводить данные встречи чаще и в более широком формате. Могу заверить, что мы работаем над этим», передает пресс-служба облправительства.