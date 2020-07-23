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Творческие коллективы и солисты Самары приглашаются к участию в конкурсе на присуждение международной премии «ARTIS-2020»
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Новости /  Общество /  Социум  

Творческие коллективы и солисты Самары приглашаются к участию в конкурсе на присуждение международной премии «ARTIS-2020»

23 июля 2020 16:35
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«ARTIS» — это ежегодная международная премия, присуждаемая талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям.
Творческое объединение «Я МОГУ!» (г. Санкт-Петербург) приглашает принять участие в конкурсных отборах на присуждение премии «ARTIS».

«ARTIS» — это ежегодная международная премия, присуждаемая талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внесшим значительный вклад в развитие детского и юношеского творчества. Премиальный фонд составляет 1 000 000 рублей.

В 2019 году премия собрала более 3200 участников из 200 городов России, Беларуси, Казахстана, Литвы, Молдовы, Узбекистана и Эстонии, а за 5 лет – свыше 10 500 участников.

Премия присуждается в 5 номинациях: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, театральное творчество, изобразительное творчество. Возрастная градация участников: младшая группа (до 12 лет включительно), старшая группа (13 лет и старше).

Лауреаты премии выбираются из числа номинантов, которыми являются конкурсанты (солисты, малые формы и ансамбли), получившие звание Лауреата I степени в период с 1 июня 2019 года по 31 августа 2020 года на одном из фестивалей-конкурсов с официальным всероссийским или международным статусом. Всем номинантам или их представителям необходимо заполнить заявку на официальном сайте премии либо прислать заполненный экземпляр по электронной почте info@artis2020.ru и приложить цифровую скан-копию Диплома Лауреата I степени. Заявки принимаются до 1 октября 2020 года. Количество мест ограничено.

Церемония вручения премии состоится 7 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге, в Большом концертном зале «Октябрьский».

Ознакомиться с положением о проведении конкурсного отбора на присуждение премии можно в приложении или на официальном сайте мероприятия.

Дополнительная информация по телефону: 8 (812) 985-37-00, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии


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Творческие коллективы и солисты Самары приглашаются к участию в конкурсе на присуждение международной премии «ARTIS-2020»
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