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Новости /  Общество /  Социум  

Творческая лаборатория для студентов впервые пройдет в Самаре

7 февраля 2020 14:36
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Более 150 студентов ссузов соберутся вместе, чтобы пройти теоретическую и практическую подготовку по направлениям фестиваля студенческого творчества «Веснушка – 2020».
10 февраля в 10:00 в Центре социализации молодежи (Куйбышева, 131) впервые стартует образовательный интенсив для студентов ссузов в рамках фестиваля студенческого творчества «Веснушка – 2020».

Более 150 студентов ссузов соберутся вместе, чтобы пройти теоретическую и практическую подготовку по направлениям фестиваля: музыкальное, танцевальное, актёрское мастерство, а также оригинальный жанр. Кроме того все участники творческой лаборатории смогут узнать о правилах организации концертов и получить навыки, необходимые для постановки номера на большой сцене.

Завершающим этапом лаборатории станет концерт, подготовленный самими участниками с помощью профессиональных наставников. Полученные знания повысят уровень исполнительского мастерства студентов и подготовят к участию в «Веснушке». Преподавателями мастер-классов творческой лаборатории станут профессионалы с многолетним опытом, среди которых Александр Бершов, главный режиссер «ДТМ «Задумка», Александр Степченко – участник проектов «Минута Славы», «Большие танцы», чемпион России по брейк-дансу, Роза Цпнецян, руководитель мастерской эстрадно - джазового вокала «Music WorkRoom», лауреат Премии губернатора Самарской области и Премии президента РФ, победитель всероссийских и международных конкурсов.

«Веснушку» в этом году ждет юбилей – 15 лет. Фестиваль представляет собой серию концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Мастер-классы для подготовки к фестивалю доступны студентам – участникам «Веснушки» с 2017 года. Но в этом году по просьбам артистов формат был изменен: мастер-классы в течение нескольких дней сменила «творческая лаборатория», в которой каждый сможет получить всю необходимую информацию за один день.

Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара и МАУ г.о. Самара «Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий» Министерства образования и науки Самарской области. Организатором Фестиваля выступает «Самарский Дом молодежи», передает пресс-служба СДМ.


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Комментарии


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