Турчак назвал видео задержания Устинова доказательством его невиновности

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Турчак заявил, что неоднократно просмотрел видеозаписи с места задержания Устинова и на всех из них видно, «что парень просто стоял возле метро», никого не трогал и не нарушал общественный порядок. «Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо», — добавил он.При рассмотрении дела в вышестоящей инстанции необходимо учесть все аргументы защиты, а также внимательно изучить видеозаписи, «очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности Павла Устинова», заявил секретарь генсовета ЕР.Он добавил, что несмотря на то, что сотрудник Росгвардии споткнулся и упал во время задержания, видеозаписи свидетельствуют о том, что Устинов ни на кого «не нападал, не толкал, даже не трогал».Устинова задержали в центре Москвы 3 августа, в этот день в столице проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов. По версии обвинения, при задержании Устинов применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, в результате чего последний получил вывих плеча. Устинов не признал вину. По его словам, он оказался на акции случайно.Тверской районный суд не стал рассматривать видеозаписи момента задержания, на которых видно, как Устинов смотрит в телефон, перед тем как его повалили правоохранители. Согласно показаниям пострадавшего омоновца Александра Лягина, он видел, что Устинов скандирует лозунги, в том числе оскорбительные, а во время задержания почувствовал щелчок в плече.В поддержку актера выступили многие звезды театра и кино, включая Никиту Ефремова, Александра Паля, Данилу Козловского, Александра Петрова, Сергея Безрукова и многих других.Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС