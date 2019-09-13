Труженики сел Самарской области получили государственные награды

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В пятницу, 13 сентября, в рамках XXI Поволжской агропромышленной выставки, которая проходит в эти дни в поселке Усть-Кинельский, губернатор Самарской областии заместитель Министра сельского хозяйства РФвручили государственные награды работникам сельхозпредприятий региона.«Сегодня Президент страны, Правительство России, региональная и муниципальная власть создает условия для того, чтобы жить на селе было комфортно, чтобы сельское хозяйство развивалось опережающими темпами: внедрялись новые технологии, повышалась производительность труда, а значит и уровень благосостояния всех тружеников села», – подчеркнул глава Самарского региона.Почетной грамотой Президента России награжден тракторист-машинист из Приволжского района области. Больше половины своей жизни – 27 лет – он проработал в отрасли сельского хозяйства и сейчас продолжает упорно трудиться, оперативно решая сложные производственные задачи и технические вопросы., генеральный директор АО «Тепличный», удостоен серебряной медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Благодаря упорству и каждодневному труду ему удалось спасти предприятие от банкротства и сделать его рентабельным. За 15 лет работы было введено 16 га новых современных теплиц с капельным поливом и микроклиматом. Овощи, выращенные в «Тепличном», вне зависимости от времени года можно наблюдать на прилавках магазинов не только Самарской области, но и соседних регионов страны.Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» получил. Его общий стаж в отрасли – 42 года, а 26 лет назад он возглавил Пестравский маслозавод. За это время предприятие стало одним из самых современных в пищевой промышленности региона. На сегодняшний день завод перерабатывает свыше 160 тонн молока в сутки. Под руководством Ильяса Аюпова была проведена полная реконструкция: построены новые современные цеха, микробиологическая и физико-химическая лаборатории. За последние 3 года объем вложенных в развитие производства инвестиций превысил 100 миллионов рублей. Благодаря этому предприятие всегда готово предложить покупателям широкий ассортимент высококачественной, натуральной, конкурентоспособной молочной продукции.Главный зоотехник сельхозкооператива «Арзамасцевский»более 35 лет тщательно следит за оптимальными условиями кормления и содержания коров. Благодаря ее вниманию и заботе поголовье дойного стада на ферме не снижается на протяжении многих лет, не падает и качество молока. При ее непосредственном участии проводится медикаментозная борьба с возбудителями некоторых отдельных болезней путем дифференцированной иммунной профилактики. Гузяль Замалетдиновой присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области».Такого же почетного звания удостоен и, который 33 года работает механизатором. Свой трудовой путь он начал в 1982 году в должности тракториста и сегодня продолжая работать в полях: как на севе, так и уборке урожая. К мнению Юрия Ивановича всегда прислушиваются – он является наставником для молодых специалистов.«Я благодарю вас за ваш каждодневный труд, – обратился Дмитрий Азаров к аграриям региона. – Благодаря вашим знаниям, настойчивости, упорству вы добились высоких результатов, которые напрямую влияют на повышение уровня благосостояния каждой семьи, которая честно трудится и растит детей на родной Самарской земле».