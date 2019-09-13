Труженики сел Самарской области получили государственные награды
13 сентября 2019 14:45
59
«Сегодня Президент страны Владимир Владимирович Путин, Правительство России, региональная и муниципальная власть создает условия для того, чтобы жить на селе было комфортно, чтобы сельское хозяйство развивалось опережающими темпами: внедрялись новые технологии, повышалась производительность труда, а значит и уровень благосостояния всех тружеников села», – подчеркнул глава Самарского региона.
Почетной грамотой Президента России награжден тракторист-машинист из Приволжского района области Валерий Лубоцкий. Больше половины своей жизни – 27 лет – он проработал в отрасли сельского хозяйства и сейчас продолжает упорно трудиться, оперативно решая сложные производственные задачи и технические вопросы.
Михаил Фаерман, генеральный директор АО «Тепличный», удостоен серебряной медали «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Благодаря упорству и каждодневному труду ему удалось спасти предприятие от банкротства и сделать его рентабельным. За 15 лет работы было введено 16 га новых современных теплиц с капельным поливом и микроклиматом. Овощи, выращенные в «Тепличном», вне зависимости от времени года можно наблюдать на прилавках магазинов не только Самарской области, но и соседних регионов страны.
Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» получил Ильяс Аюпов. Его общий стаж в отрасли – 42 года, а 26 лет назад он возглавил Пестравский маслозавод. За это время предприятие стало одним из самых современных в пищевой промышленности региона. На сегодняшний день завод перерабатывает свыше 160 тонн молока в сутки. Под руководством Ильяса Аюпова была проведена полная реконструкция: построены новые современные цеха, микробиологическая и физико-химическая лаборатории. За последние 3 года объем вложенных в развитие производства инвестиций превысил 100 миллионов рублей. Благодаря этому предприятие всегда готово предложить покупателям широкий ассортимент высококачественной, натуральной, конкурентоспособной молочной продукции.
Главный зоотехник сельхозкооператива «Арзамасцевский» Гузяль Замалетдинова более 35 лет тщательно следит за оптимальными условиями кормления и содержания коров. Благодаря ее вниманию и заботе поголовье дойного стада на ферме не снижается на протяжении многих лет, не падает и качество молока. При ее непосредственном участии проводится медикаментозная борьба с возбудителями некоторых отдельных болезней путем дифференцированной иммунной профилактики. Гузяль Замалетдиновой присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Самарской области».
Такого же почетного звания удостоен и Юрий Захаров, который 33 года работает механизатором. Свой трудовой путь он начал в 1982 году в должности тракториста и сегодня продолжая работать в полях: как на севе, так и уборке урожая. К мнению Юрия Ивановича всегда прислушиваются – он является наставником для молодых специалистов.
«Я благодарю вас за ваш каждодневный труд, – обратился Дмитрий Азаров к аграриям региона. – Благодаря вашим знаниям, настойчивости, упорству вы добились высоких результатов, которые напрямую влияют на повышение уровня благосостояния каждой семьи, которая честно трудится и растит детей на родной Самарской земле».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
13 сентября 2019 14:59
Раньше на этом месте был заросший пустырь, который никак не использовался. Социум
34
13 сентября 2019 14:52
Оценить мастерство юных артистов и проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие с помощью... Социум
37
13 сентября 2019 14:45
Дмитрий Азаров и заместитель Министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов вручили государственные награды работникам сельхозпредприятий региона.... Социум
55
Здравоохранение
12 сентября 2019 14:41
С целью повышения доступности медицинской помощи в регионе совершенствуется запись на прием к врачу. Здравоохранение
329
12 сентября 2019 12:18
На территории Самары проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га. Здравоохранение
219
11 сентября 2019 17:33
Отдельно участники коллегии обсудили вопросы ранней выявляемости онкозаболеваний. Доказано — чем раньше болезнь обнаружить, тем выше шансы на полное... Здравоохранение
288
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14382
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14317
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14395
Туризм
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
198
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
278
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
348
Образование
13 сентября 2019 12:25
Сегодня в систему дополнительного образования Самарской области вовлечены более 78% учеников. Образование
81
13 сентября 2019 12:11
В творческом состязании могут принять участие дети в возрасте от 7 до 14 лет. Образование
79
13 сентября 2019 10:43
Цель ее - определение и повышение уровня цифровой грамотности населения. Образование
102
Культура
12 сентября 2019 19:34
Бокурадзе уточняет, что это не окончательный проект, а лишь один из вариантов. Культура
262
12 сентября 2019 16:42
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды. Культура
268
12 сентября 2019 15:34
В этом году в адрес фестиваля пришло более 300 работ, в конкурсную программу вошли 52 документальных картины. Культура
273
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15076
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
57
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
91
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
88
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
415
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
263
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
774
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
318
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
572
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
409
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
661
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
895
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1073
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
530
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2299
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
466
Мероприятия
Самарские активисты ОНФ выявили нарушения на пешеходных переходах в рамках всероссийской акции «Дорога в школу»
Самарский мастер рубцовского слова впервые принял участие во Всероссийском фестивале «Рубцовская Осень»