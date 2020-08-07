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Трудовые мигранты из Узбекистана, скопившиеся на границе Самарской области, вернулись на родину

7 августа 2020 21:48
218
7 августа с территории Самарской области по согласованию между российской, казахстанской и узбекистанской сторонами по железной дороге вывезены 928 граждан Узбекистана.
Все граждане Узбекистана, которые скопились на границе Самарской и Оренбургской областей – отправились на родину.

7 августа с территории Самарской области по согласованию между российской, казахстанской и узбекистанской сторонами по железной дороге вывезены 928 граждан Узбекистана, которые вынужденно оказались в Большечерниговском районе.
Напомним, что трудовые мигранты со всей России начали приезжать в Большечерниговский район Самарской области с 11 мая текущего года.

Таким образом они рассчитывали пересечь границу с Казахстаном через пограничный пункт Маштаково в Оренбургской области. На территорию Первомайского района Оренбургской области их не пропустили из-за карантина по коронавирусу. Вследствие неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу также закрыл границы Казахстан. При этом в социальных сетях распространялись недостоверные сообщения о том, что проезд открыт. В результате трудовые мигранты, приехавшие из разных регионов России, оказались на границе Самарской и Оренбургской областей.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для мигрантов с 14 мая был развернут палаточный лагерь в Большечерниговском районе. В этом пункте временного пребывания иностранных граждан организовали административные и медицинские палатки, подвоз воды и выездную торговлю продуктами и предметами первой необходимости. Была обеспечена полная безопасность как иностранных граждан, так и жителей Большечерниговского района.

Представители узбекской диаспоры почти в ежедневном режиме организовали выезды в палаточный лагерь. Для мигрантов, которые приехали из разных регионов России, сформировали перечень вакансий, в котором было порядка 2,5 тысяч рабочих мест с зарплатами от 20 до 50 тысяч рублей в разных муниципалитетах региона. Ряд работодателей предлагали не только работу, но и жилье, содействие в оформлении патентов.

Иностранные граждане от предложенных вариантов трудоустройства категорически отказались. Пояснили, что их цель – пересечь государственную границу Республики Казахстан, чтобы попасть далее в Узбекистан.

К решению проблемы на протяжение всего времени подключались представители посольства Узбекистана в РФ и генконсульства страны в Казани.

В результате переговоров 20 мая удалось отправить на родину 1199 граждан Узбекистана. Они покинули Самарскую область на автобусах.

Следующий транспортный коридор был организован 6 июня. 367 граждан Узбекистана пересекли границу в пункте пропуска "Маштаково", и уже на территории Казахстана их встретили автобусы, которые доставили мигрантов на родину.

Очередная отправка состоялась 16 и 17 июля. В этот раз вывозили иностранных граждан уже по железной дороге. За два дня свыше 1400 мигрантов покинули Самарскую область на двух поездах «Железных дорог Узбекистана», которые отправились от станции Кинель до Ташкента.

6 и 7 августа организован еще один коридор через Казахстан. 6 августа 109 граждан Республики Узбекистан организованно уехали на автобусах из пункта временного размещения иностранных граждан, развернутого в Большечерниговском районе, на железнодорожную станцию Бузулук и далее до Ташкента.

7 августа отправлены по железной дороге от станции Кинель до Ташкента еще 928 человек.
Таким образом смогли уехать на родину, все граждане Узбекистана, которые оставались к этому моменту в Большечерниговском районе.
Палаточный лагерь демонтирован.

Следует также отметить, что ранее из Большечерниговского района был организован вывоз граждан Таджикистана ( 85 человек 29 июля) и из Борского района граждан Киргизии ( 4 августа 377 человек).

С 11 августа Россия открывает воздушные границы между странами.  


Фото:   соцсети
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Комментарии


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7 августа 2020  21:48
7 августа с территории Самарской области по согласованию между российской, казахстанской и узбекистанской сторонами по железной дороге вывезены 928 граждан Узбекистана.
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Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.  Благоустройство региона
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В центре внимания
Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики
7 августа 2020  12:42 
Впервые в рамках нацпроекта в Самарской области будут возведены новые офисы врачей общей практики
 В ближайшее время ожидается поставка металлических, оцинкованных профилей для устройства каркаса и кровли модульного здания ОВОП, в котором будут работать... Здравоохранение
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Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
7 августа 2020  11:54 
Самарский политех начинает подготовку к реставрации дачи со слонами
В ближайшие три месяца специалисты проведут первичное обследование исторического объекта. Благоустройство региона
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Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
7 августа 2020  09:10 
Часть кинотеатров Самары открывается сегодня: новые правила работы и посещения
 При этом залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 30%, а общее количество зрителей - не превышать 50 человек.  Культура
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Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
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Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
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Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.
6 августа 2020  17:51 
Виктор Кудряшов провел заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних
Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков.  Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Новости Тольятти
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
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7 августа 2020  15:17
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с предприятиями Калужской области
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.  Новости Тольятти
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6 августа 2020  18:05
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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