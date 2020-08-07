Трудовые мигранты из Узбекистана, скопившиеся на границе Самарской области, вернулись на родину

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7 августа с территории Самарской области по согласованию между российской, казахстанской и узбекистанской сторонами по железной дороге вывезены 928 граждан Узбекистана, которые вынужденно оказались в Большечерниговском районе.Напомним, что трудовые мигранты со всей России начали приезжать в Большечерниговский район Самарской области с 11 мая текущего года.Таким образом они рассчитывали пересечь границу с Казахстаном через пограничный пункт Маштаково в Оренбургской области. На территорию Первомайского района Оренбургской области их не пропустили из-за карантина по коронавирусу. Вследствие неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу также закрыл границы Казахстан. При этом в социальных сетях распространялись недостоверные сообщения о том, что проезд открыт. В результате трудовые мигранты, приехавшие из разных регионов России, оказались на границе Самарской и Оренбургской областей.По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для мигрантов с 14 мая был развернут палаточный лагерь в Большечерниговском районе. В этом пункте временного пребывания иностранных граждан организовали административные и медицинские палатки, подвоз воды и выездную торговлю продуктами и предметами первой необходимости. Была обеспечена полная безопасность как иностранных граждан, так и жителей Большечерниговского района.Представители узбекской диаспоры почти в ежедневном режиме организовали выезды в палаточный лагерь. Для мигрантов, которые приехали из разных регионов России, сформировали перечень вакансий, в котором было порядка 2,5 тысяч рабочих мест с зарплатами от 20 до 50 тысяч рублей в разных муниципалитетах региона. Ряд работодателей предлагали не только работу, но и жилье, содействие в оформлении патентов.Иностранные граждане от предложенных вариантов трудоустройства категорически отказались. Пояснили, что их цель – пересечь государственную границу Республики Казахстан, чтобы попасть далее в Узбекистан.К решению проблемы на протяжение всего времени подключались представители посольства Узбекистана в РФ и генконсульства страны в Казани.В результате переговоров 20 мая удалось отправить на родину 1199 граждан Узбекистана. Они покинули Самарскую область на автобусах.Следующий транспортный коридор был организован 6 июня. 367 граждан Узбекистана пересекли границу в пункте пропуска "Маштаково", и уже на территории Казахстана их встретили автобусы, которые доставили мигрантов на родину.Очередная отправка состоялась 16 и 17 июля. В этот раз вывозили иностранных граждан уже по железной дороге. За два дня свыше 1400 мигрантов покинули Самарскую область на двух поездах «Железных дорог Узбекистана», которые отправились от станции Кинель до Ташкента.6 и 7 августа организован еще один коридор через Казахстан. 6 августа 109 граждан Республики Узбекистан организованно уехали на автобусах из пункта временного размещения иностранных граждан, развернутого в Большечерниговском районе, на железнодорожную станцию Бузулук и далее до Ташкента.7 августа отправлены по железной дороге от станции Кинель до Ташкента еще 928 человек.Таким образом смогли уехать на родину, все граждане Узбекистана, которые оставались к этому моменту в Большечерниговском районе.Палаточный лагерь демонтирован.Следует также отметить, что ранее из Большечерниговского района был организован вывоз граждан Таджикистана ( 85 человек 29 июля) и из Борского района граждан Киргизии ( 4 августа 377 человек).С 11 августа Россия открывает воздушные границы между странами.Фото: соцсети