Трест "Куйбышевтрубопроводстрой" отметил свой 40-летний юбилей

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Правоприемником КТПС стало ООО «Нова». Сегодня компания является одной из крупнейших в России, специализирующихся на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторожденийНа данный момент "Нова" выполняет комплексное освоение месторождений, ведёт полное обустройство газоконденсатных месторождений, включая инженерную подготовку, площадочное строительство, обустройство кустов, строительство сборных сетей и трубопроводов внешнего транспорта.Компания, в которой трудятся более 7 тысяч человек, ежегодно строит порядка 500 км трубопроводов. Работников и ветеранов "Нова" с юбилеем компании поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.Компания построила десятки объектов газификации в СО, в том числе в Новокуйбышевске и окрестных сёлах. В качестве управляющей компании "Нова" участвовала в реконструкции дороги от Воскресенки до города. Многие жилые дома и объекты социальной сферы построены работниками компании.При поддержке компании функционирует Детско-юношеский волейбольный клуб с одноименным названием - "Нова", в котором занимаются юные новокуйбышевцы в возрасте от 7 до 15 лет"Трест КТПС формирует славу и гордость не только Новокуйбышевска и СО, но и всей нашей великой страны - России, - отметил Дмитрий Азаров. - Трест вписал золотые страницы в историю развития отрасли. Уникальные проекты, в том числе нефтепровод "Дружба", были сделаны руками ветеранов"Губернатор подчеркнул, что работники "Нова" продолжают свято хранить традиции, заложенные основателями КТПС: "Трест это и есть традиции трудового коллектива. И приятно видеть сегодня историю компании в лицах людей, которые создавали славу, серьезный задел. Это позволило выстоять компании даже в трудные годы. Приятно видеть и лица нынешних работников компании, которые продолжают историю треста. То, что трест сохранился, подчеркивает крепкие традиции коллектива, мудрость руководителя".Губернатор поблагодарил всех работников компании за вклад в развитие города, СО и пожелал коллективу успешной реализации новых масштабных проектов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.