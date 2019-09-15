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Трест "Куйбышевтрубопроводстрой" отметил свой 40-летний юбилей

15 сентября 2019 13:02
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Правоприемником КТПС стало ООО «Нова». Сегодня компания является одной из крупнейших в России.
Трест "Куйбышевтрубопроводстрой" отметил свой 40-летний юбилей. Трест был образован на базе трех старейших специализированных предприятий отрасли 28 сентября 1979 года. Производственное объединение возглавил Виктор Зельманович Михельсон. 

Правоприемником КТПС стало ООО «Нова». Сегодня компания является одной из крупнейших в России, специализирующихся на строительстве магистральных трубопроводов и объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений

На данный момент "Нова" выполняет комплексное освоение месторождений, ведёт полное обустройство газоконденсатных месторождений, включая инженерную подготовку, площадочное строительство, обустройство кустов, строительство сборных сетей и трубопроводов внешнего транспорта.

Компания, в которой трудятся более 7 тысяч человек, ежегодно строит порядка 500 км трубопроводов. Работников и ветеранов "Нова" с юбилеем компании поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон.

Компания построила десятки объектов газификации в СО, в том числе в Новокуйбышевске и окрестных сёлах. В качестве управляющей компании "Нова" участвовала в реконструкции дороги от Воскресенки до города. Многие жилые дома и объекты социальной сферы построены работниками компании.

При поддержке компании функционирует Детско-юношеский волейбольный клуб с одноименным названием - "Нова", в котором занимаются юные новокуйбышевцы в возрасте от 7 до 15 лет

"Трест КТПС формирует славу и гордость не только Новокуйбышевска и СО, но и всей нашей великой страны - России, - отметил Дмитрий Азаров. - Трест вписал золотые страницы в историю развития отрасли. Уникальные проекты, в том числе нефтепровод "Дружба", были сделаны руками ветеранов"

Губернатор подчеркнул, что работники "Нова" продолжают свято хранить традиции, заложенные основателями КТПС: "Трест это и есть традиции трудового коллектива. И приятно видеть сегодня историю компании в лицах людей, которые создавали славу, серьезный задел. Это позволило выстоять компании даже в трудные годы. Приятно видеть и лица нынешних работников компании, которые продолжают историю треста. То, что трест сохранился, подчеркивает крепкие традиции коллектива, мудрость руководителя".

Губернатор поблагодарил всех работников компании за вклад в развитие города, СО и пожелал коллективу успешной реализации новых масштабных проектов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии



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