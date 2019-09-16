«Трансгрузу» не разрешат строить первый самарский небоскреб

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Все время, что идет стройка «Центрального», оставался открытым вопрос — не окажется ли одно из зданий в ЖК 45-этажным (проект — на фото).Такая информация ходила среди участников рынка с самого старта проекта. Об этом же говорил и сам глава «Трансгруза» Эдуард Волков в интервью, но разрешение на подобную высотность ему не выдали.От своей мечты Волков решил не отступаться, и когда началось строительство третьей очереди ЖК, так называемого трехлистника, «Великран-Инвест» сразу начал отклоняться от разрешенного проекта. Компания самовольно изменила конструкцию фундамента, что выяснилось в суде между застройщиком и Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области. Нарушение компания не устранила, а так и продолжала строительство, выплачивая штрафы. Летом 2019 года стройка остановилась на 30-этажной отметке. «Трансгруз» судорожно пытался согласовать повышение этажности.В группе «Трансгруз» позицией ведомства недовольны. Как стало известно «СО», там заранее попытались оказать давление на чиновников. Причем подали это как общественную инициативу — к которой бенефициары группы якобы не имели никакого отношения. В редакцию «СО» поступило обращение от имени коллективов «СЗ «Трансгруз», «СЗ «Великран-Инвест», «Мегастрой», «Новострой», подписанное главным инженером проекта Ильей Злотниковым и главным архитектором проекта Юрием Зайцевым. Это же обращение еще в начале августа было направлено губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, полпреду президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову, в Общественную палату РФ и в Общественную палату Самарской области. В обращении «коллективы» «Трансгруза» просят помочь им получить разрешение на достройку 45-этажного 150-метрового здания в «Центральном».В беседе с журналистом «СО» Илья Злотников пояснил, что строителей сократили, так как в трехсекционном здании фактически должно было возводиться еще по 14 этажей в каждой секции, но этого не произошло, и бригады застройщику больше не нужны. В данный момент ведется строительство крыши здания. Фактически Злотников официально подтвердил то, о чем говорили участники рынка, — «Трансгруз» изначально вел строительство высотки исходя не из имеющейся разрешительной документации, а из собственного представления о том, как потом ее поменяет задним числом. Как уточняет Злотников, после того как закончат крышу, разбирать ее и продолжать строительство будет крайне сложно, поэтому разрешение на 45 этажей требуется «уже сейчас».На минстрой демарш строителей не произвел ровным счетом никакого эффекта. Глава ведомства Евгений Чудаев лаконично сообщил «СО», что разрешение на более высотное строительство группа «Трансгруз» не получит. «Трансгрузу» выдана корректировка разрешения на строительство на 31 этаж и более увеличение этажности не планируется. Отмечу, что 31 — это 29 этажей и 2 этажа технических», — говорит Чудаев.