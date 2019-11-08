Топ-менеджер "Нафтогаза" назвал Булгакова украинским классиком
8 ноября 2019 16:51
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В частности, он отметил возможность начать отношения с "Газпромом" с "чистого листа", пояснив, что не стоит забывать про "старые бумаги", которые будут рассмотрены в суде.
— "Рукописи не горят", как написал украинский классик, — заявил Витренко в своём фейсбуке.
Цитата "рукописи не горят" принадлежит Воланду, одному из главных героев романа Булгакова "Мастер и Маргарита".
К слову, это не первый раз, когда русских писателей в Киеве называют украинскими. Так, Павел Климкин, будучи ещё главой МИД Незалежной, заявил, что считает Александра Пушкина украинцем.
Фото: соцсети
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