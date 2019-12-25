Топ-15 самых популярных котиков уходящего десятилетия
25 декабря 2019 23:16
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1. Толстый кот Виктор
Самым популярным котом десятилетия признан толстый кот по кличке Виктор из Владивостока, который совершил перелет в салоне самолета несмотря на то, что правила авиакомпании обязывали его отправиться в багажный отсек. Хозяин придумал, как обмануть систему. При взвешивании он заменил Виктора дублером и написал об этом в соцсетях. Хозяина толстого кота лишили бонусов авиакомпании, но наградили веб-премией.
2. Кошка-гурман Матроскина
Прославилась тем, что пробралась в витрину с морепродуктами магазина в аэропорту Владивостока. Она съела и испортила деликатесов на 60 тысяч рублей. Полосатую воровку взял на поруки приморский хоккейный клуб «Адмирал».
3. Эрмитажный кот Ахилл
Белоснежный голубоглазый кот из Эрмитажа стал известен тем, что весьма успешно предсказывал результаты матчей Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу. Позже знаменитому оракулу подыскали новый дом.
4. Кот Мостик
Рыже-белый кот поселился на стройке моста через Керченский пролив. Кличку коту придумали в честь грандиозной стройки. На страницу Мостика в Instagram, где от лица кота рассказывали истории о ходе строительства, подписались десятки тысяч человек.
5. Кот Бари Алибасова Чуча
Лысый домашний любимец Бари Алибасова умудрился потеряться и найтись на фоне громкой истории с отравлением музыкального продюсера. За возвращение кота обещали огромное вознаграждение. Тогда Чучу подменили другим котом породы сфинкс, потом вознаграждение за фальшивого Чучу якобы вернули. А сам Чуча нашелся в московской школе кунг-фу. Настоящая детективная история с финансовым уклоном.
6. Кот Бегемот
Штатный сотрудник музея-театра «Булгаковский дом» в Москве был похищен прямо с места работы. Черного кота вычесали и подбросили обратно. Позже похитительница заявила, что не могла смириться с колтунами в шерсти Бегемота.
7. Кот-наркокурьер из Тульской области
Пушистого наркокурьера задержали в Новомосковске Тульской области. В его ошейнике на территорию исправительной колонии пытались отправлять наркотики. Участники преступной группы получили от 13,5 до 17 лет колонии строгого режима. А кот остался на свободе, несмотря на то, что своими побегами умудрялся срывать проведение следственных экспериментов.
8. Кот Ларри
Пятнистый кот Ларри прославился сразу, как только бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон взял его из приюта на высокопоставленную работу. Кота официально оформили на должность мышелова резиденции премьера на Даунинг-стрит, но Ларри оказался довольно ленив. Первую мышь кот поймал лишь 18 месяцев после назначения на государственный пост. Администрации Кэмерона пришлось нанимать для Ларри помощников. После ухода Кэмерона в отставку Ларри остался на Даунинг-стрит.
9. Кот Кадырова
В 2016 году глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь с поисками его потерявшегося кота американской породы тойгер.
10. Кот-моряк Серей Иванович
Рыжий красавец Сергей Иванович служит в военно-морском флоте России. Кот прославился после того, как на борту ракетного крейсера «Москва» отправился в морской поход к берегам Сирии.
11. Шупетт модельера Карла Лагерфельда
Бирманская кошка по кличке Шупетт стала главной наследницей своего умершего хозяина: кутюрье Карла Лагерфельда. В 2011 году друг попросил Лагерфельда позаботиться о кошке, но потом уже не забрал ее. Модельер души в ней не чаял: написал о ней книгу, завещал ей свое состояние. А после смерти кошки просил ее кремировать и развеять их прах вместе.
12. Кот Мини Джулиана Ассанжа
Кот Джулиана Ассанжа много лет провел с ним в заточении в посольстве Эквадора в Лондоне. После того, как основателя портала WikiLeaks выдворили из посольства Эквадора в Лондоне и отвезли в тюрьму Белмарш, где содержат самых опасных преступников, кот ждет своего хозяина. Они расстались за несколько месяцев до ареста Ассанжа из-за жалоб сотрудников посольства Эквадора. Ассанжу пришлось передать кота родственникам. Дипломаты утверждали, что кот плохо воспитан, путается под ногами и за ним нужно постоянно чистить лоток.
13. Барсик из Барнаула
Пушистый политик Барсик стал лидером интернет-голосования в борьбе за пост мэра Барнаула. На достигнутом кот не остановился. От его имени стали появляться сообщения, что Барсик готов баллотироваться и на пост президента страны. Зарегистрировать кандидатуру кота у его поклонников не получилось, но фотографии очаровательного Барсика на билобордах и в соцсетях украсили все ленты новостей.
14. Марай из Серпухова
Рыжий кот получил кличку Марай в честь благотворителей и коллекционеров купцов Мараевых. Кот сначала заходил в гости на территорию Серпуховского историко-художественного музея, а после стал практически его визитной карточкой и официальным сотрудником. Сайт музея публиковал записки от имени кота, что вызывало неизменный интерес у посетителей.
15. Угонщица самолетов Гуся
История о том, как выдворенный из Швеции россиянин пытается вернуться за своей кошкой вызывала бы умиление, если б удалось забыть о том, как Тамерлан Мусаев впервые оказался в Стокгольме. В 1993 году он угнал самолет, летевший из Тюмени в Петербург. Угонщик угрожал взорвать гранату и требовал отправиться в Нью-Йорк, но его смогли убедить, что Ту-134 просто не долетит и рухнет в море. Самолет посадили в Стокгольме. Угонщика передали России. За угон самолета Мусаев получил 12 лет в российской тюрьме, 9,5 из которых отсидел. Мусаев пытался добиться от Швеции признать его высылку незаконной, но не вышло. В Швецию они с кошкой Гусей, отправились привычным для себя способом: сообщив, что на борту самолета, летевшего из Копенгагена в Осло, бомба. Самолет посадили в шведском аэропорту. Мусаева приговорили к полутора годам тюрьмы. Год он отсидел в Швеции и был выслан из страны. А кошка Гуся осталась в шведском приюте. Остальные попытки проникнуть в Швецию угонщик обосновывал тоской по красавице-Гусе.
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Комментарии
Социум
25 декабря 2019 23:16
Возглавил Топ-15 всем полюбившийся толстый кот Виктор. Вторую строчку рейтинга занимает кошка-гурман Матроскина, а на третьем месте эрмитажный кот Ахилл. Социум
17
25 декабря 2019 19:15
Наступила пора прощания с десятыми и встречи новых, двадцатых. Социум
134
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Отметим, что идея настолько пришлась по душе, что в Кировском депо уже два Деда Мороза и две Снегурочки. Социум
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