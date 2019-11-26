Тольяттинский ОМОН отметил 27 лет со дня образования отряда
26 ноября 2019 14:33
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За время существования отряда его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России, и в первую очередь –
на Северный Кавказ. Бойцы принимали участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований, занимались восстановлением конституционного порядка, обеспечивали защиту прав и свобод граждан.
За период существования отряда более 250 сотрудников отмечены государственными наградами, за проявленные смелость при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе 18 сотрудников награждены орденами Мужества, 5 из них — посмертно. Понес потери отряд и в мирное время. 19 апреля 2004 года, осуществляя охрану общественного порядка на футбольном матче стадиона «Металлург» города Самара, был смертельно ранен инструктор по боевой и служебной подготовке лейтенант милиции Сергей Сергеев. Посмертно Сергей Сергеев награжден медалью «За Отвагу».
В день образования отряда на базе ОМОН состоялось торжественное собрание. Заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Айбулат Сатвалдыев и командир подразделения полковник Евгений Иштимиров поздравили бойцов с праздником, вручили отличившимся сотрудникам ведомственные награды, объявили о присвоении внеочередных званий. Заслуженные награды получили и сотрудники, занявшие первые места в личных соревнованиях по стрельбе, приуроченных ко дню основания отряда.
По итогам 2019 года сотрудники тольяттинского ОМОН стали лучшими по боевой и физической подготовке среди спецподразделений Управления Росгвардии по Самарской области.
За истекший период 2019 года сотрудники ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в 460 специальных
мероприятиях, во время которых задержано по подозрению в совершении преступления 19 человек. Из незаконного оборота изъято 4 единицы огнестрельного оружия и свыше двух килограммов взрывчатых веществ.
- Более четверти века вы несете службу на передовом фронте борьбы с преступностью, решаете самые сложные задачи, которые ставит перед вами государство, а порой и сама жизнь. О вашем личном мужестве, доблести и самоотверженности свидетельствуют государственные и ведомственные награды, - подчеркнул полковник Сатвалдыев. – Сегодня вы – профессионалы высокого класса, способные решать самые сложные задачи. Отдельные слова благодарности ветеранам отряда. В этот праздничный день, от имени руководства Приволжского округа, Управления Росгвардии и от себя лично желаю вам и вашим близким здоровья, стойкости духа и удачи, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области
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