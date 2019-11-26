Тольяттинский ОМОН отметил 27 лет со дня образования отряда

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За время существования отряда его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России, и в первую очередь –на Северный Кавказ. Бойцы принимали участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований, занимались восстановлением конституционного порядка, обеспечивали защиту прав и свобод граждан.За период существования отряда более 250 сотрудников отмечены государственными наградами, за проявленные смелость при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе 18 сотрудников награждены орденами Мужества, 5 из них — посмертно. Понес потери отряд и в мирное время. 19 апреля 2004 года, осуществляя охрану общественного порядка на футбольном матче стадиона «Металлург» города Самара, был смертельно ранен инструктор по боевой и служебной подготовке лейтенант милиции Сергей Сергеев. Посмертно Сергей Сергеев награжден медалью «За Отвагу».В день образования отряда на базе ОМОН состоялось торжественное собрание. Заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Айбулат Сатвалдыев и командир подразделения полковник Евгений Иштимиров поздравили бойцов с праздником, вручили отличившимся сотрудникам ведомственные награды, объявили о присвоении внеочередных званий. Заслуженные награды получили и сотрудники, занявшие первые места в личных соревнованиях по стрельбе, приуроченных ко дню основания отряда.По итогам 2019 года сотрудники тольяттинского ОМОН стали лучшими по боевой и физической подготовке среди спецподразделений Управления Росгвардии по Самарской области.За истекший период 2019 года сотрудники ОМОН (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в 460 специальныхмероприятиях, во время которых задержано по подозрению в совершении преступления 19 человек. Из незаконного оборота изъято 4 единицы огнестрельного оружия и свыше двух килограммов взрывчатых веществ.- Более четверти века вы несете службу на передовом фронте борьбы с преступностью, решаете самые сложные задачи, которые ставит перед вами государство, а порой и сама жизнь. О вашем личном мужестве, доблести и самоотверженности свидетельствуют государственные и ведомственные награды, - подчеркнул полковник Сатвалдыев. – Сегодня вы – профессионалы высокого класса, способные решать самые сложные задачи. Отдельные слова благодарности ветеранам отряда. В этот праздничный день, от имени руководства Приволжского округа, Управления Росгвардии и от себя лично желаю вам и вашим близким здоровья, стойкости духа и удачи, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области