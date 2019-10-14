Тольяттинские последователи Илона Маска пока не смогли представить российский аналог «Теслы»

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Учредителями «Зетты» выступают бывшие менеджеры «GM-АвтоВАЗ» Денис Щуровский и Вальдемар Вагнер. «Зетта» обещает наладить запуск серийного производства «бестрансмиссионного электромобиля на асинхронных мотор-колесах приводной системой 4×4». Авторы проекта заявляют, что стоимость электромобиля не превысит 450 тыс. рублей в базовой комплектации.Проект производства электромобилей пользуется поддержкой властей. Минпромторг России в 2017–2018 годах выделил компании три субсидии на общую сумму порядка 300 млн рублей. Целевым назначением данных субсидий числится компенсация части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Таким образом формально деньги выделяются на НИОКР, а не организацию производства. Поэтому даже если обещанной «Зеттой» автомобиль так и не увидит свет, формально трата бюджетных средств не будет считаться нецелевой.С реализацией проекта у «Зетты» судя по всему возникают серьезные проблемы. Еще в мае Денис Щуровский обещал журналу «Дело» представить первый образец автомобиля еще в сентябре этого года. Этого так и не случилось. Более того, эксперты сомневаются, что «Зетта» вообще в состоянии производить электромобили. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс» в 2018 году выручка компании составила около 15 млн рублей, при чистой прибыли в 2,3 млн рублей.Фото из открытых источников