Тольяттинские полицейские провели мероприятие «Мы гуляем во дворе - вспоминаем ПДД»

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Особое внимание полицейские уделили обязательному использованию светоотражающих элементов, которые помогают в темное время суток или в условиях недостаточной видимости стать заметными для водителей автотранспортных средств. Также стражи правопорядка акцентировали внимание на то, что в жилой зоне при переходе проезжей части юным пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода и не выбегать на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.Ребятам напомнили о том, что внимательными надо быть не только вблизи проезжей части, но и во время прогулок в жилой зоне, особенно на велосипеде. Рассказали, что основными причинами дорожных происшествий с участием детей-велосипедистов являются: передвижение по дорогам общего пользования в возрасте до 14-ти лет, пересечение проезжей части по пешеходным переходам на велосипеде, неожиданный выезд на проезжую часть перед транспортными средствами.По окончанию бесед, всем юным участникам дорожного движения организаторы акции подарили световозвращающие брелоки и памятки для велосипедистов, разработанные клубом «ВелоТольятти».Подобные профилактические мероприятия, направленные на обучение школьников и родителей правилам дорожной безопасности, обязательно принесут свои плоды и станут хорошим подспорьем в сохранении жизней и здоровья детей, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области