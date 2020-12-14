Тольяттинская организация производила молочную продукцию с использованием растительных жиров

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Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области, в рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «Альянс», было установлено, что данная организация осуществляет предпринимательскую деятельность по производству молочной продукции. Специалисты произвели отбор проб сливочного масла производства ООО «Альянс»:

- сладко-сливочное экстра Крестьянское (72,5%), партия 10,8 кг;

- сладко-сливочное несоленое экстра Крестьянского (72,5%) Гжель, партия 7,2 кг;

- сладко-сливочное несоленое экстра Традиционное (82,5%) Корова, пария 6 кг.

Образцы были направлены на исследования в Самарский филиал испытательной лаборатории ФГБУ «ЦНМВЛ». Согласно протоколов испытаний во всех пробах были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе (выявлены стерины: стигмастерин, кампестерин, -ситостерин). Использование немолочных видов сырья и добавление растительных масел является одним из способов фальсификации сливочного масла.

Действия ООО «Альянс» образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Россельхознадзором по Самарской области было вынесено решение - оштрафовать юридическое лицо ООО «Альянс» за административное правонарушение в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Однако в связи с тем, что организация в установленный срок штраф не оплатила, Мировой судья судебного участка № 118 Центрального судебного района Самарской области постановил признать ООО «Альянс» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного Ч. 1 ст. 20.25 КоАП и подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в двойном размере двести тысяч (200 000) рублей. Организация будет проверена специалистами мониторинговой группы в информационной системе Россельхознадзора ФГИС "Меркурий" на предмет источников немолочного сырья и получателей готовой продукции.

Фото: Управления Россельхознадзора по Самарской области