Тольяттинка помогла задержать двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

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Заметив приближающихся людей в форме, один из мужчин что-то выбросил из кармана куртки в снег, затем неизвестные попытались скрыться. Вскоре полицейские настигли беглецов и задержали их.Задержанными оказались: ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина 1963 года рождения и его приятель 1986 года рождения.В ходе отработки полученных сведений, полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли в сугробе, на расстоянии 20 метров от подъезда жилого дома 6 свертков, обмотанных изолентой и один в полимерном прозрачном пакете, внутри которых находились сотни расфасованных свертков.Находку направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что изъятым является героин, массой 14,07 гр.Во время опроса, задержанные признались полицейским, что наркотик предназначался для последующих закладок по тайникам в разных точках города.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества и проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям на территории региона, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области