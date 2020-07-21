Тольятти принял участие в акции «Мир без слез» банка ВТБ

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Участники из Тольятти







Участники из Перми









В ходе онлайн-трансляции главврачи детских больниц рассказали о новом оборудовании, которое появилось в медицинских центрах благодаря проекту «Мир без слез». Тольяттинская городская детская клиническая больница получила оборудование для оснащения операционного блока, рентгенологического кабинета, нейрохирургического отделения и клинической лаборатории, которое позволит улучшить качество диагностики и лечения различных заболеваний. По словам главного врача Светланы Гаршиной, в среднем за год в учреждении проводится более 4000 операций специалистами хирургического профиля, более 1000 детей с черепно-мозговыми травмами получают лечение в нейрохирургическом отделении.

21 июля детская больница города Тольятти впервые вышла в прямой эфир, чтобы принять участие в акции. В рамках программы Тольяттинская городская детская клиническая больница №1 Самарской области получила необходимое медицинское оборудование, а маленькие пациенты встретились с героями программы «Спокойной ночи, малыши!» в эфире инстаграма @mirbezslez.Из-за пандемии коронавируса акция «Мир без слез», которая является важной частью целевой программы «Здоровая страна» банка ВТБ, перешла в онлайн-формат, чтобы медицинские учреждения могли своевременно получить благотворительную помощь, а дети, находящиеся на лечении, — поддержку и подарки.Во вторник участниками прямого эфира стали две больницы: в Тольятти и Перми. К онлайн-празднику также подключились юные пользователи со всех городов России. Зрители задавали вопросы Хрюше и Филе, делились тем, как проводят время на самоизоляции, и наблюдали за магическими фокусами Вилли Вонка, способного осуществить мечты любого ребенка. В ходе онлайн-викторины, посвященной сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», самые активные гости эфира выиграли наборы для рисования. В ближайшее время победители получат свои подарки по почте.Первая акция «Мир без слез» прошла 17 лет назад, в 2003 году. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в различных регионах России получили финансовую поддержку от банка ВТБ. В рамках проекта банк помогает государственным детским больницам в приобретении самого необходимого медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. Цель программы — развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны.«Сейчас большинство регионов все еще находятся в режиме самоизоляции. Поэтому мы нашли новый формат проведения акции, чтобы все больницы, которым в 2020 году банк обещал оказать помощь, получили ее в полном объеме. И конечно, мы не могли оставить детей без праздничного представления. Очень надеемся, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и мы сможем вернуться к привычному укладу жизни», — рассказалВсего в 2020 году акции программы «Мир без слез» проходят в 25 медицинских учреждениях: из них четыре находятся в Москве и 21 в регионах. Часть из них уже получили благотворительную помощь, до конца года акции пройдут в Жукове, Кургане, Иркутске, Туле, Ханты-Мансийске, Якутске, Набережных Челнах, Биробиджане, Петропавловске-Камчатском, Находке и Уфе.